2024 YILINDA DÜNYADA NELER YAŞANDI? SAVAŞLAR, AFETLER, SEÇİMLER…

Doğal Afetler:

1 Ocak: Japonya’nın batı kıyısında 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 376 kişi hayatını kaybetti, 1.327 kişi ise yaralandı.

Savaşlar ve Terörle Mücadele:

29 Şubat: İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze’deki insani yardım bekleyen kalabalığa ateş açarak 112 kişiyi öldürdü.

7 Mart: İsveç, NATO’ya katılan 32. ülke oldu.

22 Mart: Moskova’da düzenlenen bir konser sırasında gerçekleştirilen terör saldırısında 137 kişi hayatını kaybetti, 182 kişi yaralandı. IŞİD saldırıyı üstlendi.

1 Ekim: İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyini işgal etti. İran, karşılık olarak İsrail’e hava saldırısı düzenledi.

Seçimler:

4 Temmuz: Birleşik Krallık’ta İşçi Partisi, 33,8% oy oranıyla çoğunluğu elde etti ve Keir Starmer Başbakan oldu, bu da 14 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarının sonunu getirdi.

5 Temmuz: İran’da Mesut Pezeşkiyan, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda galip geldi.

5 Kasım: ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump, Kamala Harris karşısında zafer kazanarak ikinci kez başkan seçildi.

Önemli Suikastler:

31 Temmuz: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

16 Ekim: Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürüldü.

Büyük Değişiklikler ve İsyanlar:

8 Aralık: Suriye’deki HTŞ önderliğindeki muhalif gruplar, 27 Kasım’da başlattıkları harekât sonucu 11 günde Şam’a girdi. Baas Rejimi çöktü ve Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya’ya kaçtı.

Bu olaylar 2024 yılı boyunca dünyada büyük yankı uyandırdı ve pek çok siyasi, ekonomik ve toplumsal değişime neden oldu.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/