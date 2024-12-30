UMUT AKYÜREK’İN KIZI MELEK BAL, YASAKLI MADDEYE BAŞLAMA SÜRECİNİ AÇIKLADI!

Uyuşturucuya Başlama Hikayesi

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal, 7 yıl süren uyuşturucu bağımlılığını ve tedavi sürecini samimi bir şekilde paylaştı. 13 yaşında başlayan uyuşturucu kullanımı, genç kızın aile ilişkilerinin kopmasına ve sosyal çevresinin etkisiyle derinleşmesine yol açtı. Bal, Instagram ve Netflix’te izlediği dizilerden etkilenerek bu yolun başına geldiğini itiraf etti.

Tedavi Süreci ve Karar Verme Anı

Melek Bal, 59 gündür tedavi gördüğünü ve 73 gündür temiz olduğunu belirtti. 90. günde tedavi programının tamamlanacağına değinen Bal, tedaviye karar verme sürecini şu sözlerle anlattı: “Ailem çok istedi, ama ben de aslında kendime bir çıkış yolu arıyordum. Yasaklı madde kullanarak bir yere varamayacağımı düşünüyordum.”

Sosyal Medya ve Netflix Etkisi

Bal, sosyal medyada ve Netflix dizilerinde, uyuşturucu kullanımının havalı ve çekici bir şeymiş gibi gösterildiğini ifade etti. Instagram videoları ve rap müziğin de bağımlılığa özendiren etmenler arasında yer aldığını vurguladı. Bu etkiler, genç yaşta yasaklı maddeye başlamasında önemli bir rol oynadı.

Netflix ve Rap Müziği Eleştirisi

“Netflix’teki diziler beni yasaklı maddeye özendirdi” diyen Bal, bu platformların genç izleyiciler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Ayrıca rap müzik ve sosyal medya paylaşımlarının da benzer şekilde uyuşturucu kullanımını romantize ettiğini belirtti.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/