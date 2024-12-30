İSTANBUL’A 15 GÜN BOYUNCA KAR YAĞACAK! TARİH VERİLDİ!

Ocak Ortasından Şubat Sonuna Kadar Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul’a 15 gün boyunca kar yağışının olacağını duyurdu. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde, ocak ortasından şubat sonuna kadar İstanbul’un bu süreçte kar yağışı alması beklendiği açıklandı.

Balkanlar’dan Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Köse, yaptığı açıklamada, “Ocak ayının ilk haftasında yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağış olmayacak ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışlar geri dönecek” dedi. Bu soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’a kar yağışı bekleniyor.

Sürücülere ve Vatandaşlara Uyarı

Uzmanlar, kış aylarında meydana gelebilecek olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgulayarak, sürücülerin ve vatandaşların kar yağışında dikkatli olmalarını önerdi.