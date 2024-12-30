SARAY’DAN ABDULLAH ÖCALAN’IN MESAJINA İLK YORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrıları ve DEM Parti heyetinin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı İmralı ziyaretinin ardından, Öcalan’ın mesajları gündeme bomba gibi düştü. Saray cephesinden ise ilk yorum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi.

Demokratik Siyaset ve Terör İlişkisi

Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin perspektifine atıfta bulunarak, “Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye” arzusunu dile getirdi. Yılmaz, terörün varlığının demokratik siyaseti zehirlediğini belirterek, “Terörün başladığı yerde demokratik siyaset bitiyor” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin huzur ve güvenlik içerisinde ilerlemesi için terörle mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğini vurguladı.

Türkiye’nin Huzur Yüzyılı Vizyonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun önemine dikkat çekti ve bu yüzyılın huzur dolu bir dönem olmasını umduklarını ifade etti. Yılmaz, tüm vatandaşların eşit ve onurlu bir şekilde demokratik ortamda yaşamasını savunduklarını belirtti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Yılmaz, Türkiye’nin terörle mücadelesinin kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti, terörle mücadelesini her şekilde sürdürecektir” dedi. Terör örgütüyle mücadelenin, ülkede güvenlik ve huzur ortamı sağlanana kadar süreceğini söyledi.

Demokrasi ve Kalkınma İçin Terörün Ortadan Kalkması Gerekiyor

Yılmaz, terörün demokrasinin ve kalkınmanın düşmanı olduğunu vurguladı ve terörün ortadan kalkmasının ülke genelinde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha olumlu bir kalkınma ve demokrasi ortamı yaratacağını ifade etti.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/