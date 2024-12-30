ALEYNA TİLKİ’NİN ‘SEKS’ SORUSUNA TEOMAN’DAN ÇARPICI YANIT

Aleyna Tilki’nin Röportajında Dikkat Çeken Sorular

Aleyna Tilki, Cosmopolitan Türkiye dergisi için yaptığı röportajda Türkiye’nin rock yıldızı Teoman ile bir araya geldi. Genç şarkıcının, ünlü rockçıya flört ve seksin hangisinin daha heyecanlı olduğu sorusu dikkatleri üzerine topladı.

Teoman’dan Kesin Yanıt

Aleyna Tilki’nin “Flört mü seks mi daha heyecanlı?” sorusuna Teoman, “Seks. Flört heyecanlı değil benim için,” yanıtını verdi. Bu açıklama, röportajın en çok konuşulan noktalarından biri oldu.

Sekse Bakış Açısının Değişip Değişmediği Soruldu

Teoman’a, sekse bakış açısının değişip değişmediği de soruldu. Teoman, “Hayır, değişmedi. Değişen şey, yaşla yatışan hormonlarla daha düşünerek kurguladığım cinsel hayatım,” diyerek, zamanla cinsel hayatını daha bilinçli bir şekilde şekillendirdiğini belirtti.

Michel Foucault’dan Alıntı

Teoman, seksle ilgili felsefi bir yaklaşım da sergileyerek, Michel Foucault’dan alıntı yaptı: “Seks bastırılmıyor, kışkırtılıyor,” diyerek seksin hayatın merkezi değil, sadece eşlikçisi olduğunu düşündüğünü ifade etti .

Kaynak: https://www.medyaradar.net/