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ŞAKİR PAŞA AİLESİ’NDEN YANGIN SAHNESİ OLAY OLDU!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Diziye Ara Verildi, Yeni Bölümde Şok Edici Sahne
“Şakir Paşa Ailesi” dizisinin yeni bölümündeki bir sahne, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yapım şirketi, dizinin 3. bölümünün ardından çıkan yangın nedeniyle ara verileceğini açıklamıştı. Ancak diziye ara verilmeden önce, izleyicileri şaşkına çeviren bir elektrik sahnesi yayınlandı.

Yangın Sahnesindeki Replik Sosyal Medyada Gündem Oldu
Yeni bölümde yer alan bir sahnede, “Yakmasın da koca köşkü neler duyuyoruz elektrikle ilgili. İşte İzzet Paşa’nın konağı kül oldu gitti” şeklinde bir replik kullanıldı. Bu replik, diziyi izleyenler tarafından ilginç bir tesadüf olarak yorumlandı ve sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma başlattı.

Sosyal Medya Tepkileri
Dizinin bu sahnesi, izleyiciler tarafından hızlı bir şekilde sosyal medyada paylaşıldı ve çok sayıda yorum alındı. Pek çok kişi, dizideki yangın sahnesinin gerçek bir yangınla örtüşmesinin şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Duyuru Yapıldı
Dizinin sonunda, çıkan yangınla ilgili kısa bir duyuru yapıldı: “Setimizde çıkan yangın sonrası verdiğiniz desteğe teşekkür ederiz. Şakir Paşa Ailesi, birkaç hafta aradan sonra tekrar ekranlarda olacak.”

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/

ŞAKİR PAŞA AİLESİ’NDEN YANGIN SAHNESİ OLAY OLDU!
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