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Saçlarını kısacık kestirmişti… Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi!

Saçlarını kısacık kestirmişti… Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ağustos 2023 - 13:29

Cesur pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu Gülcan Arslan, havuza üstsüz bir şekilde girdi. Göğüsleri açıkta kalan ünlü isim bir fotoğraf paylaşarak nefes kesti.

Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 1

Cesur pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu Gülcan Arslan, havuza üstsüz bir şekilde girdi. Göğüsleri açıkta kalan ünlü isim bir fotoğraf paylaşarak nefes kesti.

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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 2

“Bir Çocuk Sevdim” isimli dizide Mine karakterine hayat veren oyuncu Gülcan Arslan, Ölene Kadar, Günahkar, Zengin ve Yoksul gibi projelerle de adından söz ettirmişti.

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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 3

Güzel oyuncu son olarak TRT’de yayın hayatına giren Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde rol almıştı.

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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 4

Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Gülcan Arslan şimdi de göğüslerini açıkta bırakıp havuza girdi.

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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 5

Ünlü oyuncunun üstsüz havuza girmesi gündem olurken, pozu da nefes kesti.

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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 6

İşte o kare…

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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 7
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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 8
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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 9
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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 10
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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 11
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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 12
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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 13
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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 14
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Saçlarını kısacık kestirmişti... Ünlü oyuncu havuza üstsüz girdi! - Sayfa 15
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