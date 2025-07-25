Çolpan İlhan’ın Ardından 11 Yıl Sonra Gelen Hüzünlü Mesaj

Usta oyuncu Kerem Alışık, 2014 yılında hayatını kaybeden annesi, sinema ve tiyatro dünyasının unutulmaz isimlerinden Çolpan İlhan’ı ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı. Sosyal medya hesabından yaptığı içten paylaşımıyla takipçilerini duygulandıran Alışık, annesine olan özlemini ve yaşadığı boşluğu etkileyici bir dille dile getirdi.

Yeşilçam’ın usta ismi Sadri Alışık’ın oğlu olan Kerem Alışık, sanatçı bir ailenin mirasını taşırken, hem babasına hem annesine duyduğu sevgiyle her zaman ön plana çıktı. Alışık, özellikle annesiyle ilgili yaptığı vefa dolu paylaşımlarla dikkat çekiyor.

“TEMMUZ’UN KAN KIRMIZI GECESİYDİ”

Kerem Alışık, paylaşımında annesinin vefat ettiği anı şöyle anlattı:

“Bugünden tam 11 yıl önceydi. Geç vakitti. Temmuz’un kan kırmızı, karpuz gibi bıçaklandığı geceydi. Anne diye bağırdım uykumda. İki elim iki taş parçasıydı. Sığamadım çığlığıma, sığamadım koynuma. Aslında rüyalara kızmayan bir insandım; başımı yüreğime vura vura parçaladım. Bugünden tam 11 yıl önceydi.”

Alışık, bu cümlelerle annesinin kaybının kendisinde ne kadar derin bir iz bıraktığını açıkça ortaya koydu.

“ÇOLPAN YILDIZI KAYBOLUVERDİ”

Ünlü oyuncu, mesajının devamında ise Çolpan İlhan’ı adeta bir yıldız gibi tarif etti:

“Limon renkli bir şafak, al ışıklı, ak alınlı… Çolpan yıldızı kayboluverdi. Nurlu ellerinden öpülecek bir gökyüzü bırakarak. Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali. Annen yok, kimsen yok.”

Annesiyle yaşadığı bağın ne kadar güçlü olduğunu vurgulayan bu satırlar, Alışık’ın hem kişisel duygularını hem de bir evladın yüreğinde kalan boşluğu etkileyici bir biçimde yansıtıyor.

ÇOLPAN İLHAN: SANATIN VE ZARAFETİN SEMBOLÜ

Çolpan İlhan, yalnızca Kerem Alışık’ın annesi değil, aynı zamanda Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen isimlerinden biriydi. Oyunculuğu, zarafeti ve duruşuyla hafızalara kazınan İlhan, Sadri Alışık’la olan evliliğiyle de sanat camiasının en özel çiftlerinden biri olarak anılmıştı.

Kerem Alışık’ın yıllar geçse de annesine duyduğu özlem, yaptığı her anmada yeniden gün yüzüne çıkıyor. Bu duygusal paylaşımıyla bir kez daha sanat dünyasına ve takipçilerine duygusal anlar yaşattı.