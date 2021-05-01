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13 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu

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13 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu
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26 Ağustos 2021 - 11:28
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Ciciş Kardeşler olarak tanınan Esra Ersoy, Bodrum’da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Konu hakkında açıklama yapan Ersoy ise iddiayı yalanladı.

Ciciş Kardeşlerden Esra Ersoy‘un adı bir cinsel istismar olayına karıştı. Ersoy’un geçtiğimiz günlerde Bodrum Türkbükü’ndeki bir otelde alkolün dozunu kaçırarak gece geç saatlerde 13 yaşındaki bir çocuğun odasına girerek cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINDI

Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine şikayetçi olunan Esra Ersoy’un gözaltına alındığı da iddia edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ersoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“20 YAŞINDA GÖSTEREN AMA 13 YAŞINDA OLAN ÇOCUĞUN İSTİSMARINA UĞRADIM”

Konu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Esra Ersoy, şunları söyledi: “Geçtiğimiz gün 20’li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. Çocuk annesinin korkusundan olayı farklı anlatmış yaşı da küçük olunca sanki suçlu benmişim gibi gösterilmiş. Ayrıca o sırada yanımda kardeşim Ceyda Ersoy bile yoktu. Basın mensubu arkadaşlardan lütfen böyle ciddi bir konuda biraz hassas olmalarını rica ediyorum.”

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu söylenen Ciciş Esra Ersoy'dan tuhaf savunma: 13 değil, 20 yaşında görünüyordu
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu söylenen Ciciş Esra Ersoy'dan tuhaf savunma: 13 değil, 20 yaşında görünüyordu
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu söylenen Ciciş Esra Ersoy'dan tuhaf savunma:20 yaşında gösteriyordu, ben istismara uğradım
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