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Denizbank’ta yeni Seçil Erzan vakası!

Denizbank’ta yeni Seçil Erzan vakası!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Haziran 2024 - 15:42
Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkında yüksek kar vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü’nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanın bulunduğu 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. Polis, hakkında gözaltı kararı çıkartılan Hatice Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Denizbank, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, Hatice Ö.’nün bankayla ilişiği de dün itibariyle kesildi.

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