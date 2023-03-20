Son dakika… Adıyaman’daki selde kaybolmuştu… Acı haber: Fatma Tekdal’ın cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde suya kapılıp, kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal’ı arama çalışmaları 6’ıncı günde de sürdü. Kayıp Fatma Tekdal’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Depremin vurduğu Adıyaman’ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya’nın cansız bedenleri bulundu.

FATMA HEMŞİRENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adıyaman’ın Tut ilçesinde, Sel felaketinde akıntıya kapılıp kaybolan hemşire Fatma Tekdal’ın, arama çalışmalarının 6’ncı gününde cansız bedenine ulaşıldı. 25 kilometrelik alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, bu sabah kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıktaki Boyundere köyü yakınlarında Fatma Tekdal’ın cesedini buldu. 2 aylık hamile olan Fatma Tekdal’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Ekipler, Fatma Tekdal’ın kayıp kızı 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal’ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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