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Demet Akalın trafikte tacize uğradı: Bulacağım seni

Demet Akalın trafikte tacize uğradı: Bulacağım seni
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05 Ocak 2023 - 13:06
Özel hayatını sık sık sosyal medya sayfasından paylaşan Demet Akalın, son olarak trafikte yaşadığı bir sorunu takipçileriyle paylaştı. Demet Akalın, paylaşımına ise, “Taciz ede ede” notunu düştü.

Demet Akalın trafikte tacize uğradı: Bulacağım seni

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiren Demet Akalın, trafikte tacize uğradığını iddia etti.

Aracıyla seyir halindeyken bir minibüsün üzerine sürdüğü ve kendisini sıkıştırdığını söyleyen şarkıcı isyan etti.

Araç sahibini bulacağını söyleyen Akalın, “Taciz ede ede” notuyla paylaştığı videoda şu sözlerle sitem etti: “Trafikte karşıdan üstüme üstüme geliyorsun. Kenara çekilmesem üstüme çıkacaksın. Ulan Vito bulacağım seni. Vallahi bulacağım… Hırs ettim. Ulan böyle bir şey var mı ya? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Dur bakalım sen kim çıkacaksın. Ne zannediyorsunuz oğlum siz sokakları. Bir tane böyle delikanlı bir kadına denk gelirsin görürsün gününü.”

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