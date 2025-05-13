ZEHRA GÜNEŞ PAYLAŞIMIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, sezonun sona ermesinin ardından soluğu Amerika Birleşik Devletleri’nde aldı. Tatil için Kaliforniya’ya giden başarılı voleybolcu, sosyal medya paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Güneş’in Disneyland gezisinden paylaştığı kareler kısa sürede yüz binlerce beğeni alarak rekor kırdı.

MELISSA VARGAS İLE DİSNEYLAND TURU

Zehra Güneş’e tatilinde takım arkadaşı Melissa Vargas da eşlik etti. İki yıldız sporcu, Kaliforniya’nın ünlü eğlence parkı Disneyland‘de objektiflere poz verirken, renkli anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Güneş’in Instagram üzerinden “First station: Dream world Disneyland, California” notuyla paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede hayranları tarafından binlerce kez beğenildi ve yorum yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYA ETKİNLİĞİYLE FARKINI ORTAYA KOYDU

Zehra Güneş, sadece sahadaki başarısıyla değil, sosyal medya üzerindeki etkisiyle de sıkça gündeme geliyor. 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Güneş’in her paylaşımı geniş bir kitleye ulaşıyor. Disneyland paylaşımları da bu etkinin son örneği oldu. Hayranları, voleybolcunun spor dışındaki enerjik ve doğal halini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

TARAFTARLARDAN TAM NOT

Güneş’in Disney temalı kıyafeti ve eğlenceli pozları özellikle genç takipçilerinden büyük ilgi gördü. Tatil boyunca paylaştığı hikâyeler ve gönderiler, sporcunun sempatik kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Zehra Güneş’in tatil rotasında başka durakların da olacağı ve yeni paylaşımların geleceği öğrenildi.