Oryantal Asena Geçmişini Sildirdi: Yıpranıyorum

Oryantal Asena Geçmişini Sildirdi: Yıpranıyorum

2017 yılında Hasan Dere ile hayatını birleştirdikten sonra tüp bebek tedavisi görmeye başlayan ünlü oryantal Asena geçmişini sildirdi.

Ünlü oryantal Asena, hakkındaki eski haberlerin eşiyle arasında tartışmalara neden olduğunu, bu durumun manevi olarak kendisini yaraladığını belirtti. Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmiş ve hayatını değiştirmeye karar vermişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Asena, evlenmeden önce verdiği pozları sildirmek istediğini ifade etti. Hakimlik, haberlerin 10 yıllık süreyi aştığı için unutulma hakkı kazandığını belirledi ve Asena’nın talebi kabul edildi.

Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmiş ve hayatını değiştirmeye karar vermişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran oryantal, evlenmeden önce verdiği pozları sildirmek istediğini belirtti.

“Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum”

Asena, “Tüp bebek tedavisi görüyorum. Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum, içeriklerin kaldırılması gerekiyor” dedi. Hakimlik, haberlerin 10 yıllık süreyi aştığı için unutulma hakkı kazandığını belirledi ve Asena’nın talebi kabul edildi.