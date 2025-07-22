Hasibe Eren Güldür Güldür Show’a Veda Etti

Show TV ekranlarının sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’da, izleyicileri üzen bir ayrılık yaşandı. Programda üç sezondur “Nazlı” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hasibe Eren, yeni sezonda ekipte yer almayacak. Sezon finalinde sahneye veda eden Eren’in ayrılığı, hem program ekibi hem de hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Hasibe Eren’in neden ayrıldığına dair ilk açıklamalar da ortaya çıktı. Eren’in önümüzdeki dönemde televizyon ve dijital platformlarda yeni projelerde yer almak istediği ve bu nedenle Güldür Güldür Show’a veda ettiği belirtildi. Uzun süredir komedi sahnesinde performans sergileyen ünlü oyuncunun, yeni projeler için görüşmelere başladığı ve izleyicilerini farklı bir formatta yeniden ekran karşısında görmek istediği öğrenildi.

Programın sosyal medya hesaplarından da Hasibe Eren’e teşekkür mesajı paylaşılırken, Eren’in vedası kısa sürede gündem oldu. Hayranları, “Nazlı” karakterinin yerine kimin geçeceğini ve yeni sezonda kadroya hangi isimlerin dahil olacağını merakla bekliyor. Güldür Güldür Show ise yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Hasibe Eren’in ayrılığı, Güldür Güldür Show’da yeni bir dönemin kapılarını aralarken, oyuncunun hangi projelerle izleyici karşısına çıkacağı da şimdiden büyük merak konusu oldu.