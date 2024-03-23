Ali Koç’un eşinin üniversite yıllarından fotoğrafı gündem oldu

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’un üniversite yıllarından çektirdiği fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, Koç Holding Başkanvekili Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, üniversite yıllarında çektirdiği fotoğrafı ile takipçilerinin dikkatini çekti.
1996 yılında Los Angeles’taki Loyola Marymount Üniversitesi’nden mezun olan Nevbahar Koç’un üniversite yıllarından fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Üniversite yıllarını Los Angeles’da geçiren Koç güzel sanatlar dalında lisans derecesiyle eğitimini tamamladığı sırada çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
Koç’un paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Koç, 2005 yılında Ali Koç ile dünyaevine girmiş, 2006 yılında Leyla Sadberk adında kız çocuğu 2008 yılında ise Kerim Rahmi adında erkek çocuğu dünyaya getirmişti.
Öte yandan Nevbahar Koç, eltisi Caroline Koç’un “Selamlique Istanbul” şirketinin reklam filminde oynamıştı. Koç, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulmuştu.