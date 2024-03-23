Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ali Koç’un eşinin üniversite yıllarından fotoğrafı gündem oldu

Ali Koç’un eşinin üniversite yıllarından fotoğrafı gündem oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
23 Mart 2024 - 14:18

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’un üniversite yıllarından çektirdiği fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.

Ali Koç'un eşinin üniversite yıllarından fotoğrafı gündem oldu - Sayfa 1

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, Koç Holding Başkanvekili Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, üniversite yıllarında çektirdiği fotoğrafı ile takipçilerinin dikkatini çekti.

17

Ali Koç'un eşinin üniversite yıllarından fotoğrafı gündem oldu - Sayfa 2

1996 yılında Los Angeles’taki Loyola Marymount Üniversitesi’nden mezun olan Nevbahar Koç’un üniversite yıllarından fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

27

Ali Koç'un eşinin üniversite yıllarından fotoğrafı gündem oldu - Sayfa 3

Üniversite yıllarını Los Angeles’da geçiren Koç güzel sanatlar dalında lisans derecesiyle eğitimini tamamladığı sırada çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

37

Ali Koç'un eşinin üniversite yıllarından fotoğrafı gündem oldu - Sayfa 4

Koç’un paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Koç, 2005 yılında Ali Koç ile dünyaevine girmiş, 2006 yılında Leyla Sadberk adında kız çocuğu 2008 yılında ise Kerim Rahmi adında erkek çocuğu dünyaya getirmişti.

47

Ali Koç'un eşinin üniversite yıllarından fotoğrafı gündem oldu - Sayfa 5

Öte yandan Nevbahar Koç, eltisi Caroline Koç’un “Selamlique Istanbul” şirketinin reklam filminde oynamıştı. Koç, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulmuştu.

57

Ali Koç'un eşinin üniversite yıllarından fotoğrafı gündem oldu - Sayfa 6

67

Ali Koç'un eşinin üniversite yıllarından fotoğrafı gündem oldu - Sayfa 7
77
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük Üniversitesi’ndeki ‘HIV ve HPV’ iddialarına açıklamaKarabük Üniversitesi’ndeki ‘HIV ve HPV’ iddialarına açıklama
Aynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber’in son hali ortaya çıktıAynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber’in son hali ortaya çıktı
‘Bil Bakalım’ oyununda ödülü kazanan takım belli oldu! ‘Survivor’ın en zayıf 3 erkeği takımda’‘Bil Bakalım’ oyununda ödülü kazanan takım belli oldu! ‘Survivor’ın en zayıf 3 erkeği takımda’
Instagram fenomeni yağ aldırma operasyonundan sonra öldüInstagram fenomeni yağ aldırma operasyonundan sonra öldü
Mehmet Büyükekşi’nin fişi çekildi! Yerine kimin geleceği belli olduMehmet Büyükekşi’nin fişi çekildi! Yerine kimin geleceği belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Moskova’daki terör saldırısında 11 gözaltı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metina’ya operasyon: 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karabük Üniversitesi’ndeki ‘HIV ve HPV’ iddialarına açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber’in son hali ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Bil Bakalım’ oyununda ödülü kazanan takım belli oldu! ‘Survivor’ın en zayıf 3 erkeği takımda’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali Koç’un eşinin üniversite yıllarından fotoğrafı gündem oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Instagram fenomeni yağ aldırma operasyonundan sonra öldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Büyükekşi’nin fişi çekildi! Yerine kimin geleceği belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş JK Sıkıyönetim Komutanlığı’nın 1 nolu bildirisi
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Büyükekşi’nin fişi çekildi! Yerine kimin geleceği belli olduMart 22, 2024-3:40 pm
Beşiktaş JK Sıkıyönetim Komutanlığı’nın 1 nolu bildirisiMart 22, 2024-3:39 pm
Fenerbahçe’den AKP’li isme suç duyurusuMart 22, 2024-3:36 pm
Özgür Özel ile Deniz Zeyrek canlı yayında birbirlerine girdi!Mart 22, 2024-3:33 pm
Naci Görür, peş peşe depremler üzerine paylaştı!Mart 22, 2024-3:31 pm
Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor?Mart 22, 2024-3:29 pm
Gökhan Zan’dan desteğini çeken TİP, Hatay kararını verdi! Kimi destekleyecek?Mart 22, 2024-3:26 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !