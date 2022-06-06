Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

‘Çok mutluyuz’ demişti! Sürpriz aşk kısa sürdü

‘Çok mutluyuz’ demişti! Sürpriz aşk kısa sürdü
1 views
06 Haziran 2022 - 14:48

Oyuncu Yasemin Kay Allen, meslektaşı Tolga Güleç ile sürpriz birlikteliğini geçtiğimiz günlerde ilan etmişti. Allen’ın “İlişkimiz çok yeni başladı, çok mutluyuz” itirafından sonra ünlü çifte nazar değdi.

Oyuncu Suna Yıldızoğlu ve İngiliz Dudley Allen çiftinin kızları Yasemin Kay Allen magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri. Başarıları kadar güzelliğiyle de adından bahsettiren Yasemin Allen, yer aldığı her projede bir adım öne çıkmayı başarıyor.

Uzun bir süredir Türkiye ve İngiltere arasında gidip gelen Yasemin Allen, geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve aşk sorularına cevap vermişti. Allen “Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem” diyerek Tolga Güleç ile olan ilişkisini ilan etmişti.

Ancak ünlü çiftten kötü haber geldi. Yasemin Allen ve Tolga Güleç’in ayrıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin’in özel haberine göre; sosyal medyada da birbirlerini takipten çıkaran ünlü oyuncuların fikir ayrılığı yaşadıkları için ayrıldıkları öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattıGülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı
58’lık Çıtır58’lık Çıtır
Ödüllü astrolog Michaela’dan tüyler ürperten kehanetlerÖdüllü astrolog Michaela’dan tüyler ürperten kehanetler
Ölümden dönen Sinem Ünsal’dan flaş açıklama! “Kaza boyutuna kıyasla…”Ölümden dönen Sinem Ünsal’dan flaş açıklama! “Kaza boyutuna kıyasla…”
Gülşen eleştirilere yanıt verdi!Gülşen eleştirilere yanıt verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YİĞİDİN HAKKI VERİLMELİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simge Sağın’dan yatak odasında yarı çıplak poz! “Hiç giyinmesen daha iyiydi”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Çok mutluyuz’ demişti! Sürpriz aşk kısa sürdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
58’lık Çıtır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Akpınar’dan Erdoğan yorumu: Seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’li eski vekilden olay ‘MİT tırları’ iddiası! ‘Yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selçuk Geçer’den korkutan dolar açıklaması! ‘Bedelini ağır öderiz…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fiyat şişiren 65 bin kişi tespit edildi
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul’da hareketli dakikalar! Şüpheli çantadan el bombası çıktıHaziran 6, 2022-3:36 pm
Altın fiyatları bugün ne kadar?Haziran 6, 2022-9:49 am
Deprem mi oldu?Haziran 6, 2022-9:47 am
Uzmanlar yorumladı… Türkçe soruları LGS tarihinin en zoruyduHaziran 6, 2022-9:14 am
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Haziran 3, 2022-9:42 am
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?Haziran 3, 2022-9:42 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 2 HaziranHaziran 2, 2022-9:59 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !