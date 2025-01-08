SADRİ ALIŞIK’IN 100. YAŞINA ÖZEL HAYATI BEYAZPERDEYE TAŞINIYOR

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Sadri Alışık’ın hayatı, doğumunun 100. yılına özel bir filmle ölümsüzleşiyor. “Turist Ömer”, “Küçük Hanımefendi”, “Ayşecik” ve “Çalıkuşu” gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta sanatçının yaşamı, 2025 yılında vizyona girecek bu projede izleyiciyle buluşacak.

Sadri Alışık Filmi İçin Hazırlıklar Başladı

Sadri Alışık filminin yapımcılığını Sev Yapım üstlenirken, yaratıcı yapımcılık görevi Sadri Alışık Kültür Merkezi’ne (SAKM) ait. Filmin yönetmen koltuğunda, aynı zamanda senaryosunu da kaleme alan Özer Feyzioğlu oturacak. Çekimlerine yaz aylarında başlanacak olan filmin kadrosu için titiz bir hazırlık süreci devam ediyor.

Film, Sadri Alışık’ın sanat dünyasına kattığı değeri, büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la ilişkilerini, tiyatro ve sinemadaki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki bilinmeyen yönleriyle beyazperdeye taşıyacak.

Sadri Alışık Kimdir?

Asıl adı Mehmet Sadrettin Alışık olan Sadri Alışık, 5 Mart 1925’te İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat dünyasına çocuk yaşlarda ilgi duymaya başlayan Alışık, henüz ilkokul yıllarında kendi piyeslerini yazıp sahnelemeye başladı. Ailesinin tiyatroya karşı çıkmasına rağmen sanat tutkusundan vazgeçmeyen Alışık, profesyonel oyunculuk kariyerine 1943 yılında Raşit Rıza Topluluğu ile sahneye çıkarak başladı.

Sinema Kariyerinde Dönüm Noktaları

Sadri Alışık, 1944 yılında Faruk Kenç’in yönettiği “Günahsızlar” filmindeki başrolüyle sinemaya adım attı. Komedi ve dram türündeki rolleri başarıyla canlandıran Alışık, özellikle “Turist Ömer”, “Ofsayt Osman” ve “Ali Baba” gibi karakterleriyle Türk sinemasında unutulmaz bir yer edindi. Ayhan Işık ve Belgin Doruk’la birlikte rol aldığı “Küçük Hanımefendi” serisi ve “Ayşecik” filmleri de büyük beğeni topladı.

Sanata Adanmış Bir Hayat

Sadri Alışık, yalnızca oyunculukla değil, aynı zamanda ressamlık ve şairlik yönüyle de tanınıyor. “Bir Ömürlük İstanbul” adlı şiir kitabında, doğup büyüdüğü İstanbul’a olan sevgisini kaleme aldı. Sanat hayatında 200’den fazla yapımda yer alan Alışık, 1994 yılında “Yengeç Sepeti” filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı.

Efsanenin Ardından

Sadri Alışık, karaciğer yetmezliği nedeniyle 18 Mart 1995’te hayata veda etti. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilen sanatçının anısına her yıl “Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri” düzenleniyor.

2025’te Vizyona Girecek

Sadri Alışık’ın yaşamını konu alan bu özel film, hem usta oyuncunun doğumunun 100. yılına hem de Türk sinemasına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Film, Sadri Alışık hayranları kadar, Türk sinemasına ilgi duyan izleyiciler tarafından da merakla bekleniyor.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/