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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı
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06 Haziran 2022 - 14:44

İddialı sahne kıyafetleri ve politik çıkışlarıyla gündemden düşmeyen 45 yaşındaki şarkıcı Gülşen, iddialı sahne kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı sahneye bu kez de sadece göğüs uçlarını kapatan bir büstiyerle sahneye çıktı.

Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 1

Son ayların en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı Gülşen, sahne tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 2

SADECE GÖĞÜS UÇLARINI KAPATTI
Bir mekanda sahne alan şarkıcı, sadece göğüs uçlarını kapatan büstiyerle kısa sürede gündem oldu. İddialı tarzına gelen eleştirilere pek aldırış etmeyen Gülşen, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 3

KIYAFETLERİ HAKKINDA ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ
Cesur sahne kıyafetleri nedeniyle eleştirilen Gülşen, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı:

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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 4

“Kıyafet üzerinden farklı farklı ‘ama’larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız?

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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 5

Bir gün gelip kadını ya da kendinden olmayanı yok saymaya, baskılamaya ve gerektiğinde yok etmeye hevesli bu ataerkil sistemin sizin gibi düşünenlerden de aldığı güçle gelip sizi de boğabileceğini, hatta boğmakta olduğunu görmüyor musunuz? Evet, ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim.

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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 6

Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim.”

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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 7
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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 8
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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 9
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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 10
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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 11
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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 12
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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 13
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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 14
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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 15
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Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı - Sayfa 16

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