Gülşen sahne kıyafetiyle sınırları zorladı! Sadece göğüs uçlarını kapattı

İddialı sahne kıyafetleri ve politik çıkışlarıyla gündemden düşmeyen 45 yaşındaki şarkıcı Gülşen, iddialı sahne kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı sahneye bu kez de sadece göğüs uçlarını kapatan bir büstiyerle sahneye çıktı.

Son ayların en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı Gülşen, sahne tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

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SADECE GÖĞÜS UÇLARINI KAPATTI

Bir mekanda sahne alan şarkıcı, sadece göğüs uçlarını kapatan büstiyerle kısa sürede gündem oldu. İddialı tarzına gelen eleştirilere pek aldırış etmeyen Gülşen, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

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KIYAFETLERİ HAKKINDA ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ

Cesur sahne kıyafetleri nedeniyle eleştirilen Gülşen, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı:

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“Kıyafet üzerinden farklı farklı ‘ama’larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız?

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Bir gün gelip kadını ya da kendinden olmayanı yok saymaya, baskılamaya ve gerektiğinde yok etmeye hevesli bu ataerkil sistemin sizin gibi düşünenlerden de aldığı güçle gelip sizi de boğabileceğini, hatta boğmakta olduğunu görmüyor musunuz? Evet, ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim.

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Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim.”

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