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Çocuk Oyuncu Almina TRT’nin yeni dizisi ‘Kız Babası’nda fırtına gibi esecek…

Çocuk Oyuncu Almina TRT’nin yeni dizisi ‘Kız Babası’nda fırtına gibi esecek…
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02 Eylül 2024 - 14:49

TRT’nin dijital platformu tabii’nin yeni orijinal dizisi “Kız Babası”nın çekimleri başladı. Başrollerini Görkem Sevindik  (Şahin) ve Gülper Özdemir’in paylaştığı dizi, mafya babalığı yerine kız babalığını seçen Şahin’in eğlenceli maceralarını konu alıyor.

TRT’den yapılan açıklamaya göre, Primo Yapımın üstlendiği dizide Şahin’in yıllar önce ayrıldığı eşi Reyhan’dan bir kızı olduğunu öğrenmesi ve suç dünyasından uzaklaşarak ailesiyle birlikte yaşadığı kasabaya yerleşmesi anlatılıyor. Başarılı dizi yapımlarına, ana kast ve yardımcı oyuncular sağlayan, dizi sektörünün başarılı direktörü Cem Gülaç’ın sahibi olduğu Cem Ajansın bünyesindeki Çocuk oyuncu Almina Keskin de  ( Gülce karakteri) oynuyor…  Şahin ve Reyhan’ın kızı Gülce rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan çocuk oyuncu Almina Keskin daha önce “Üç Kızkardeşler” dizisinde Defne karakterini canlandırıyordu…

Dizinin kadrosunda ayrıca Binnur Şerbetçioğlu, Hakan Bilgin, Burcu Altın Deprem, Hasan Küçükçetin, Alper Saylık ve Cengiz Küçükayvaz gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini başarılı sinema insanı Cüneyt İnay’ın üstlendiği “Kız Babası”, çok yakında TRT Tabii’de izleyiciyle buluşacak.

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