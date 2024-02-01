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Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini!

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini!
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02 Eylül 2024 - 14:41
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında alacakları zam oranını merakla bekliyor.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 1

2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek bu zam, şimdiden dört farklı tahminle gündemde.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 2

Merkez Bankası ve ekonomistlerin beklentileri, emeklilerin cebine yansıyacak artışın yüzde 10.64 ile 19.77 arasında değişebileceğini gösteriyor.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 3

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası’nın 2024 enflasyon tahmini yüzde 38 civarında.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 4

Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak’ta yüzde 10.64 zam yapılması bekleniyor.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 5

Ancak, enflasyon yüzde 42’ye çıkarsa bu oran yüzde 13.84’e kadar yükselebilir.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 6

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ 

Ağustos ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.31 olarak belirlendi.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 7

Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak’ta yüzde 14.89 oranında zam alacak.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 8

ANALİST TAHMİNLERİ 

Reuters anketine göre 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 42.95 seviyesinde bekleniyor.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 9

Bu durumda, emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 14.60 olacak.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 10

Aynı şekilde, ekonomistlerin tahminleri de yüzde 14.52’lik bir zam oranını işaret ediyor.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 11

ENFLASYON İŞARETLERİ 

En yüksek tahmin ise Finansal Kurumlar Birliği’nin anketinden geldi.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 12

Yüzde 49.39 olarak öngörülen yıl sonu enflasyonu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77 zam anlamına geliyor.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 13

Şimdi gözler açıklanacak yeni enflasyon verilerinde. Emeklilerin Ocak zammı bu oranlara göre netleşecek.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 14

Ekonomistlerin bu tahminleri, emekliler için gelecek zammın ne kadar olacağına dair önemli ipuçları sunuyor.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 15

Ocak ayında nasıl bir oranla karşılaşılacağı ise enflasyonun seyrine bağlı.

Emekli aylıkları ne kadar olacak? 4 farklı senaryo, 4 zam oranı tahmini! - Sayfa 16
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