ALTAN ÖYMEN’İN VEFATIYLA TÜRKİYE BİR ENTELEKTÜELİNİ DAHA KAYBETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanı, duayen gazeteci, usta yazar ve Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan Altan Öymen, 93 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Öymen, geçtiğimiz günlerde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, 18 Temmuz gecesi yoğun bakıma alınıp entübe edilmişti. Ne yazık ki bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

Türk siyasetinde bir dönemin hafızası, gazetecilikte etik ve bilgiyle örülmüş kalem gücünün temsilcisi olan Altan Öymen’in vefatı, hem siyaset hem de medya camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı taziye açıklamasında, “Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Altan Öymen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından gazetecilik mesleğine adım atan Öymen, uzun yıllar boyunca Türk basınının önde gelen gazetelerinde muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar pek çok kademede görev yaptı. Özellikle köşe yazılarında sergilediği analiz gücü, tarih bilgisi ve kalemiyle Türk medya dünyasında entelektüel bir referans haline geldi.

75 YILLIK SİYASİ HAFIZA

1950 yılında CHP’ye üye olarak siyasetle tanışan Öymen, Kurucu Meclis üyeliği, milletvekilliği, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, CHP Genel Sekreterliği ve nihayetinde Genel Başkanlık gibi çok önemli görevlerde bulundu. 1999 yılında partinin Meclis dışında kaldığı zorlu dönemde Genel Başkanlık görevine seçilen Öymen, 15 ay boyunca partisini yeniden toparlamaya çalıştı. 2000 yılında yapılan kurultayda yeniden aday oldu ancak Deniz Baykal karşısında seçimi kaybederek görevi devretti.

KİTAPLARINDA TANIKLIK ETTİĞİ TARİHİ ANLATTI

Siyasi hayatının ardından aktif yazarlığa geri dönen Altan Öymen, kaleme aldığı eserlerle Türkiye’nin yakın tarihine ışık tuttu. “Bir Dönem Bir Çocuk”, “Değişim Yılları” ve “Öfkeli Yıllar” gibi kitaplarında hem kişisel anılarını hem de Türkiye’nin dönüşüm süreçlerini ayrıntılı biçimde okuyucularla paylaştı. Bu eserler, hem tarihçiler hem de siyaset meraklıları için önemli birer kaynak niteliği taşımaktadır.

CHP’NİN AKİL İNSANLARINDANDI

Vefatına dek Cumhuriyet Halk Partisi’yle olan bağını hiç koparmayan Öymen, genel başkanlar ve yöneticiler tarafından her zaman “akil insan” olarak görülmüş, kritik karar aşamalarında fikrine başvurulmuştu. CHP kurultaylarında ve parti etkinliklerinde aktif bir şekilde yer alması, siyasetle olan ilişkisinin bir ömür sürdüğünün göstergesiydi.

Altan Öymen’in ardından geriye, dürüst gazeteciliğin, ilkeli siyasetin ve entelektüel birikimin somut örnekleri kaldı. Onun kaybı yalnızca bir siyasetçinin değil, bir fikir insanının yitirilmesi anlamına geliyor.

🕊️ Ruhu şad olsun.

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