Fenerbahçe’de sıcak saatler! Michy Batshuayi çok yakın…

Maxi Gomez transferinde Trabzonspor’dan tarihi bir çalım yiyen Fenerbahçe’de gözler santrfor transferinde. Avrupa’nın 5 büyük liginde transfer döneminin sona ermesinin ardından Sarı-lacivertli kulübün ileri uca transfer yapması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe’nin gündeminde olan Michy Batshuayi ile ilgili Avrupa’da transferin son gününde flaş bir gelişme yaşandı. Belçikalı golcü Fenerbahçe’ye artık çok yakın…

Maxi Gomex transferinde Trabzonspor’dan tarihi bir çalım yiyen Fenerbahçe’de gözler forvet transferinde. Trabzonspor, Valencia’dan Uruguaylı golcüyü 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. İsmi uzun süre Fenerbahçe’nin gündeminde olan Maxi Gomez de Bordo-mavili kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

RONALDO İDDİASI YALANLANDI

Dün akşam sosyal medyada ortaya çıkan Cristiano Ronaldo haberlerinin ardından Fenerbahçe kaynakları Hürriyet’e yaptıkları açıklamada “Böyle bir şey söz konusu değil. Ronaldo ile kesinlikle bir ilgimiz yok. Bunlar kasıtlı olarak çıkarılan, ‘Ali Koç transferde yine başarısız oldu’ dedirtmek için uydurulan dedikodu ve senaryolar” dediler.

BATSHUAYI’NİN TRANSFERİ SON ANDA GERÇEKLEŞMEDİ

Daha önce Fenerbahçe’nin gündemine gelen ancak Maxi Gomez’e verilen öncelik sebebiyle bekletilen Michy Batshuayi, Gomez’in Trabzonspor’a kaptırılmasının ardından yeniden gündeme gelmişti. Bonservisi Chelsea’de bulunan Belçikalı golcü Premier Lig’de transferin son gününde Notthingham Forest’a imza atması bekleniyordu ancak bu Transfer gerçekleşmedi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea ile Nottingham Forest arasındaki evrak işlemleri sürenin bitimine kadar yetişmediği için Batshuayi transferi gerçekleşmedi.

FENERBAHÇE İÇİN EN BÜYÜK ADAY! TEKLİFİ KABUL ETTİ”

Chelsea’de teknik direktör Tuchel’in kadro planlamasında yer almayan Batshuayi, 5 büyük ligde transfer döneminin sona ermesiyle söz konusu liglerden bir takıma gidememiş oldu. Böylece 28 yaşındaki Belçikalı futbolcunun Fenerbahçe’ye gelişinin önünde bir engel kalmadı. İngiltere’de olan başkan Ali Koç’u bu transferi çözerek ülkeye dönmesi bekleniyor.

Transferin fenomen gazetecisi Fabrizio Romano, Fenerbahçe’nin Batshuayi için Chelsea ile görüşmeler yaptığını duyurdu. Vole’nin haberine göre ise Batshuayi ile anlaşan Fenerbahçe, Chelsea ile son detayları görüşüyor.

BUGÜN KRİTİK! UEFA LİSTESİ…

UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olan Fenerbahçe, listesini UEFA’ya bu gece bildirecek. Sarı-lacivertli kulüp, Batshuayi’yi UEFA Avrupa Ligi’nde oynatmak istiyorsa transferi bugün tamamlamak durumunda.

BEŞİKTAŞ’TA 14 GOL, 13 DİREK

Geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık geçiren Batshuayi, 14 gol atıp 5 asist yapmıştı. Belçikalı golcünün 13 topu da direkten dönmüştü.