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Fenomenlere Sert Sözler !

Fenomenlere Sert Sözler !
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01 Ekim 2021 - 11:57

Okan Bayülgen, Buket Aydın’ın programında sosyal medya fenomenlerini sert bir biçimde eleştirdi.

Okan Bayülgen, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına konuk oldu. Buket Aydın‘ın sorularını yanıtlayan Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenleri hakkında sert sözler söyledi.

Bayülgen şu ifadeleri kullandı:

 “SANATÇILARIN DA YAPMASI UTANÇ DUYGUSU UYANDIRIYOR”

“Onları çöpe atıyorum hepsini ben hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiç bir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şeyler yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen kişiler o kadar. Tanıdığımız sevdiğimiz sanatçıların da bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine, Instagram üzerinden ‘Bir arkadaşım gönderdi sürüyorum bu kremi, yumuşacık oluyorum’ diye konuşup üç be kuruşlara tenezzül edeler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bu. Instagram ve TikTok dünyasındaki bu yüksek ahlaksızlık, bu uygulamalarla beraber yok olacak. Tıpkı Vine fenomenleri gibi bu fenomenler de yok olacak”

 

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