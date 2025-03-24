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CHP’NİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARINA MAHKEMEYE İPTAL BAŞVURUSU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan’da yapmayı planladığı Olağanüstü Kurultay’a ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, beraberindeki Levent Çelik ve Hatip Karaaslan ile birlikte, kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, partiye kayyum atanma ihtimaline karşı Olağanüstü Kurultay kararı alındığını duyurmuştu. Aynı gün CHP yöneticileri, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak kurultayın yasal sürecini başlatmıştı.

Özel’in bu adımı, 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “usulsüzlük” ve “para karşılığı oy kullandırıldığı” yönündeki iddialarla başlatılan soruşturmanın da önüne geçmeyi amaçlıyordu. Parti içindeki hukukçular, bu yeni kararın mevcut soruşturmayı hukuken “konusuz” hale getireceğini ve sürecin düşeceğini savunuyordu.

Ancak bugün yaşanan gelişme, partide yeni bir tartışma dalgasını başlattı. Lütfü Savaş ve beraberindeki iki kişi, olağanüstü kurultay kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Başvurunun içeriği ve gerekçelerine ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken, CHP yönetimi ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Kurultay süreci ve iptal başvurusu ile ilgili mahkemenin vereceği karar, CHP’nin siyasi gündemini ve kurultay takvimini doğrudan etkileyecek nitelikte.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/

CHP’NİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARINA MAHKEMEYE İPTAL BAŞVURUSU
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