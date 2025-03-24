BAKAN YERLİKAYA: SARAÇHANE GÖSTERİLERİNDE 123 POLİS YARALANDI, 1.133 GÖZALTI VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP’nin çağrısıyla İstanbul Saraçhane’de düzenlenen ve beş gün süren gösterilere ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, eylemler sırasında 123 polisin yaralandığını, bin 133 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saraçhane’deki protestoların kamu düzenini ciddi şekilde tehdit ettiğini vurgulayan Yerlikaya, eylemlerin barışçıl gösteri hakkını aşarak güvenlik güçlerine doğrudan saldırıya dönüştüğünü ifade etti. Gözaltına alınan kişiler arasında, 12 farklı terör örgütüyle bağlantılı şahısların yanı sıra, birçok ağır suçtan sabıkası bulunan isimlerin de yer aldığı bildirildi.

“HUZUR VE GÜVENLİĞE YÖNELİK GİRİŞİMLERE MÜSAMAHA YOK”

İçişleri Bakanı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı demokratik bir haktır. Ancak bu hak, kamu düzeni, genel sağlık, başkalarının hak ve özgürlükleri gözetilerek kullanılmalıdır. Son günlerde bazı çevreler bu hakkı kötüye kullanarak, kamu düzenini bozma ve güvenlik güçlerimize saldırı amacıyla eylemler gerçekleştirmektedir. Bu tür girişimlere asla müsamaha gösterilmeyecektir.”

SALDIRGANLARIN ÜZERİNDEN MOLOTOF, BIÇAK VE ASİT ÇIKTI

Gösteriler sırasında saldırgan grupların elinde molotof kokteyli, asit, taş, havai fişek, balta, bıçak ve sopalar bulunduğu belirtilirken; polis ekiplerine bu materyallerle doğrudan saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi. Bakan Yerlikaya, kamu malına zarar verilmesi, camilerin tahrip edilmesi ve vatandaşların huzurunun tehdit edilmesi nedeniyle geniş çaplı adli soruşturmaların yürütüldüğünü aktardı.

GENÇLERE ÇAĞRI: “SİYASİ EMELLERE ALET OLMAYIN”

Yerlikaya açıklamasında gençlere ve ailelerine de seslendi:

“Gençlerimizi siyasi çıkarlar uğruna sokağa itenlere karşı uyanık olunmalı. Kimse halkı ve özellikle gençleri kendi siyasi emellerine alet etmemelidir. Bu hem toplumsal hem de hukuki olarak büyük sorumluluk doğurur.”

İçişleri Bakanlığı, önümüzdeki günlerde de benzer provokasyonlara karşı güvenlik tedbirlerinin artırılacağını, kamu düzeninin tesisi için gereken her türlü adımın atılacağını vurguladı.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/