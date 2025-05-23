ANKARA’DA TAKSİ ÜCRETLERİNE YENİ ZAM

Ankara’da taksi ücretlerine büyük bir zam yapıldı. Taksimetre açılış ücreti yüzde 28 oranında artırılarak 35 TL’den 45 TL’ye yükselirken, kısa mesafe indi-bindi ücreti de 100 TL’den 130 TL’ye çıktı. Yeni tarife, Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

Ankara’da toplu ulaşım dışındaki en önemli alternatiflerden biri olan taksilerde fiyat tarifesi güncellendi. Artan akaryakıt fiyatları, bakım giderleri ve genel ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek yapılan zam, hem vatandaşları hem de taksici esnafını doğrudan ilgilendiriyor.

Yeni tarifeye göre:

Taksimetre açılış ücreti : 35 TL’den 45 TL ‘ye çıkarıldı.

İndi-bindi ücreti : 100 TL’den 130 TL ‘ye yükseltildi.

Kilometre başı ücret : 32 TL olarak belirlendi.

1 saatlik bekleme ücreti: 210 TL oldu.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, taksici esnafına gönderdiği bilgilendirme mesajında, “Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olması dileğiyle hayırlı işler, bol kazançlar dilerim” ifadelerine yer verdi.

YENİ TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yapılan açıklamaya göre, tüm taksimetre cihazları Pazar günü itibarıyla yeni tarife doğrultusunda güncellenecek. Böylece yolcular, yeni ücretlendirme üzerinden ücret ödeyecek.

VATANDAŞ ZAMLARDAN ENDİŞELİ

Zam kararının ardından vatandaşlar, özellikle kısa mesafelerde taksi kullanımının daha da zorlaşacağını ifade ederken, birçok kişi alternatif ulaşım araçlarına yönelmek zorunda kalacaklarını belirtti. Sosyal medyada da konuya dair birçok tepki ve yorum gündeme geldi.

ESNAF TARAFI MEMNUN

Taksici esnafı ise zammı memnuniyetle karşıladı. Artan giderler karşısında uzun süredir ücret artışı beklediklerini ifade eden bazı sürücüler, yeni tarifeyle birlikte en azından masraflarını karşılayabileceklerini dile getirdi.