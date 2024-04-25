Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sanayide sigarayla kaçak ve hasar tespiti

Sanayide sigarayla kaçak ve hasar tespiti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
25 Nisan 2024 - 10:16
Kaçak ve sızdırma tespiti için sanayide kullanılan sigaralı yöntem, ilgi çekici bir video ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sanayi tesislerinde kaçak ve sızıntı tespiti için kullanılan sigaralı yöntem, sosyal medyada ilginç bulunan bir video ile gündeme geldi. Videoda, sigara dumanının kaçak yerlerden çıkışını gösteren bir yöntem kullanılarak, sızıntıların tespit edildiği görüntüler yer aldı. Bu yöntemin nasıl çalıştığı ve kaçak tespitinde ne kadar etkili olduğu merak konusu olurken, videonun sosyal medyada viral hale gelmesi dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’de dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltıDüzce’de dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı
Fatih Altaylı’dan Süleyman Soylu’ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasınFatih Altaylı’dan Süleyman Soylu’ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın
SOLOTÜRK’ten Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteriSOLOTÜRK’ten Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteri
Avcılar’da metrobüs yangını!Avcılar’da metrobüs yangını!
Fitch’ten Türkiye’ye dair çarpıcı değerlendirme! ‘Atılması gereken adımlar var…’Fitch’ten Türkiye’ye dair çarpıcı değerlendirme! ‘Atılması gereken adımlar var…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Polis zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Düzce’de dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sanayide sigarayla kaçak ve hasar tespiti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Altaylı’dan Süleyman Soylu’ya olay sözler: Haddini bilsin! Tepemin tasını attırmasın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SOLOTÜRK’ten Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avcılar’da metrobüs yangını!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fitch’ten Türkiye’ye dair çarpıcı değerlendirme! ‘Atılması gereken adımlar var…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müslüm Gürses’e hayranından vefa
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuruçeşme’deki ünlü işletmede korkunç skandal! Müdürden garsona istismar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Polis zehir tacirlerini kıskıvrak yakaladıNisan 25, 2024-10:19 am
Düzce’de dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltıNisan 25, 2024-10:18 am
SOLOTÜRK’ten Şehitler Abidesi’nde nefes kesen gösteriNisan 25, 2024-10:14 am
Avcılar’da metrobüs yangını!Nisan 25, 2024-10:12 am
100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldıNisan 25, 2024-10:07 am
Amcayı kim yedi? Papua Yeni Gine Başbakanı Biden’ın dili sürçmüş amcasını biz yemedikNisan 25, 2024-10:00 am
5 ayda yüzde 200 zamlandı! Fiyatlar fırsatçıların elinde oyuncak olduNisan 25, 2024-9:35 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !