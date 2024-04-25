Sanayide sigarayla kaçak ve hasar tespiti

Sanayi tesislerinde kaçak ve sızıntı tespiti için kullanılan sigaralı yöntem, sosyal medyada ilginç bulunan bir video ile gündeme geldi. Videoda, sigara dumanının kaçak yerlerden çıkışını gösteren bir yöntem kullanılarak, sızıntıların tespit edildiği görüntüler yer aldı. Bu yöntemin nasıl çalıştığı ve kaçak tespitinde ne kadar etkili olduğu merak konusu olurken, videonun sosyal medyada viral hale gelmesi dikkat çekti.