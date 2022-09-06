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DERYA’NIN DUYGUSAL GECESİ!

DERYA’NIN DUYGUSAL GECESİ!
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09 Eylül 2022 - 15:40

Türk pop müziğinin güçlü sesi Derya Uluğ, 91. İzmir Enternasyonel Fuarı’nda sahne aldı.

 

Rekor bir katılımla yaklaşık 80 bin kişinin doldurduğu konser alanında 2,5 saat sahnede kalan Uluğ, memleketi İzmir’de hemşerilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Küçüklüğünde ailesiyle İzmir Fuar Konserleri’ni izlemeye geldiğini ve bir gün bu sahnede konser verdiğini hayal ettiğini dile getiren Uluğ, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Duygusal başlayan konser sanatçının eğlenceli şarkılarıyla devam etti. Konserin ilk bölümünde jean takımıyla sahne alan Uluğ, ikinci yarıda ten rengi takımı ve takılarıyla göz kamaştırdı. Başarılı sanatçı şarkılarını gece boyunca alanı dolduran 80 bin kişiyle hep bir ağızdan seslendirdi.

 

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