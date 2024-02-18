CHP’nin gösterdiği o aday partiyi resmen karıştırdı! ‘15 yıl sonra elden gidiyor…’

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul’un Sarıyer ilçesinden başkan adayı gösterdiği Mustafa Oktay Aksu parti içinde tartışmalara neden oldu. Sarıyer Belediyesi bir yazılı açıklama yaparak CHP lideri Özgür Özel’e açık çağrıda bulundu.
CHP’de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Sarıyer Belediye Başkan adayının Mustafa Oktay Aksu olarak açıklanması parti içinde bazı tepkilere neden oldu. Belediyeden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel ile Merkez Yürütme Kurulu (MKY) ve Parti Meclisi (PM) üyelerine açık çağrıda bulunuldu.
BAŞKAN ADAY ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE YER VERİLDİ
Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisinin Sarıyer’de açıkladığı belediye başkan adayına karşı, aralarında STK’ler ve mahalle birliklerinin de olduğu tepkiler karşısında ilçe belediye başkan aday adayları Şükrü Genç, Erol Aydın, Serdar Sarıakçalı ve Dr. Cengiz Alp’in görüşlerine yer verildi. Bildiride, 31 Mart 2024’de yapılacak seçimlere sayılı günler kala bu açıklamayı yapmayı bir görev gördükleri belirtilerek, aday belirme sürecinde mülakatlara, eğilim yoklamalarına, kamuoyu anketlerine dayalı bir sürecin işletileceği, kurultayda kamuoyuna açıkça deklare edildiği hatırlatıldı.
“SARIYER’DE 17 ADAY İÇİNDEN EN SONUNCUSU ATANDI”
Bu ilke ve beklentiler üzerine Sarıyer’de 17 aday adayının ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:
“Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer’de 17 aday içinden en sonuncusu atandı. Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldubitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir.
“15 YILLIK CHP İKTİDARININ KAYBEDİLECEĞİ GÜN GİBİ ORTADA”
Sarıyer’de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır. Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları olmadığımızın genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz. Artık, Sarıyer’in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır. Buradan bir kez daha partimize gönül veren tüm seçmenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, esnaflarımız, mülkiyet korkusu yaşayan mahallelilerimiz adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz.”
MUSTAFA OKTAY AKSU KİMDİR?
1966 yılında Ordu’da doğan Mustafa Oktay Aksu, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevinde bulundu.
Ordu Ulubeyliler Derneği’nde Başkanlık ve Ordu Dernekler Federasyonu’nda Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. İlçe Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği gibi çeşitli görevlerde de bulunan Aksu, 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP’den İstanbul milletvekili adayı olmuştu.