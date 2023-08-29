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‘Ek zam’ için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak

‘Ek zam’ için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Ağustos 2023 - 16:19
Temmuz ayında emekli kök maaşlarına zam yapıldı ancak fiili olarak milyonlarca emeklinin aylığında hiçbir artış yaşanmadı. SGK Uzmanı Özgür Kaya, Ekim ayında yapılacak ek zam için net rakam verirken, emekliler için uyardı.
'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 2
Seçimlerinden önce Temmuz ayında emeklilere önemli ölçüde yapılacak bir zam için söz veren AKP, yüzde 25’lik zammı kök maaşlara uygulayarak milyonlarca emeklinin fiilen hiçbir zam alamamasına sebep oldu.
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 3
Bu karara yönelik vatandaşın tepkisi giderek yükselirken, bir taraftan da Cumhur İttifakı’nda yer alan Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi genel başkanlarından da iktidara yönelik tepki içeren açıklamalar geldi.
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 4
BAKAN IŞIKHAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN EKİM AYINI İŞARET ETTİ
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 5
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaşanan mağduriyetlerden haberdar olduklarını belirterek, emekli ücretlerine yapılacak ek zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat aldıklarını ve Meclis açılır açılmaz harekete geçeceklerini ifade etti.
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 6
1 Ekim’e kadar kapalı olacak Meclis için çağrıda bulunan emekliler, acil şekilde TBMM’nin toplanmasını ve emekli maaşlarında yapılacak artışı yasalaştırmasını talep etti.
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 7
Muhalefet partilerinden emeklilerin talebine olumlu yanıt gelmesine karşın AKP ve MHP cephesi, geçtiğimiz aylarda acil şekilde toplanan TBMM oturumunda emekli zammına olumsuz yanıt vermişti.
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 8
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 9
Emeklilere yapılacak artış için Ekim ayının işaret edilmesiyle birlikte Ankara kulislerinde “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 10
SGK Uzmanı Özgür Kaya bu soruya “Sadece temmuz ayının enflasyonunu görüyoruz. Temmuz ayında, ağustosta 9.90 olarak tek hanede kalma olasılığı yüksek, dolayısıyla biz nereye bakacağız eylül ayına bakacağız, eylül ayında da muhtemelen ikili rakama çıkacağız bu senaryoya göre 4 aylık enflasyon 29.71 rakamı ile karşı karşıya kalacağız.
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 11
Taban aylık uygulaması yapılıp 10 bine de çıkarılabilir enflasyon rakamlarına bakılıp cumhurbaşkanının talimatı ile 9 bin 728 liraya çıkarılabilir.
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 12
Muhtemelen eylül sonu ekim başı için zam durumu söz konusu olabilir” şeklinde yanıt verdi.
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 13
EMEKLİ ZAMMINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 14
Halihazırda Temmuz ayında kök maaşlara yüzde 25’lik artış getiren hükümetin, Ekim ayında yapılacak ek zammı yalnızca en düşük emekli maaşına getirmesi bekleniyor.
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 15
Seyyanen yaşanacak artıştan kök maaşı 7500 liranın üzerinde olan vatandaşların yararlanması beklenmezken, tüm emeklileri kapsayacak zammın Ocak ayında yapılacağı tahmin edilmekte.
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'Ek zam' için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak 16
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