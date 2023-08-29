‘Ek zam’ için tarih verildi. En düşük emekli maaşı bu seviyeye çıkacak HaberKonseyi Editör ( editor@haberkonseyi.com )
Temmuz ayında emekli kök maaşlarına zam yapıldı ancak fiili olarak milyonlarca emeklinin aylığında hiçbir artış yaşanmadı. SGK Uzmanı Özgür Kaya, Ekim ayında yapılacak ek zam için net rakam verirken, emekliler için uyardı.
Seçimlerinden önce Temmuz ayında emeklilere önemli ölçüde yapılacak bir zam için söz veren AKP, yüzde 25’lik zammı kök maaşlara uygulayarak milyonlarca emeklinin fiilen hiçbir zam alamamasına sebep oldu.
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Bu karara yönelik vatandaşın tepkisi giderek yükselirken, bir taraftan da Cumhur İttifakı’nda yer alan Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi genel başkanlarından da iktidara yönelik tepki içeren açıklamalar geldi.
4/16 BAKAN IŞIKHAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN EKİM AYINI İŞARET ETTİ 5/16
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaşanan mağduriyetlerden haberdar olduklarını belirterek, emekli ücretlerine yapılacak ek zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat aldıklarını ve Meclis açılır açılmaz harekete geçeceklerini ifade etti.
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1 Ekim’e kadar kapalı olacak Meclis için çağrıda bulunan emekliler, acil şekilde TBMM’nin toplanmasını ve emekli maaşlarında yapılacak artışı yasalaştırmasını talep etti.
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Muhalefet partilerinden emeklilerin talebine olumlu yanıt gelmesine karşın AKP ve MHP cephesi, geçtiğimiz aylarda acil şekilde toplanan TBMM oturumunda emekli zammına olumsuz yanıt vermişti.
8/16 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 9/16
Emeklilere yapılacak artış için Ekim ayının işaret edilmesiyle birlikte Ankara kulislerinde “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
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SGK Uzmanı Özgür Kaya bu soruya
“Sadece temmuz ayının enflasyonunu görüyoruz. Temmuz ayında, ağustosta 9.90 olarak tek hanede kalma olasılığı yüksek, dolayısıyla biz nereye bakacağız eylül ayına bakacağız, eylül ayında da muhtemelen ikili rakama çıkacağız bu senaryoya göre 4 aylık enflasyon 29.71 rakamı ile karşı karşıya kalacağız. 11/16 Taban aylık uygulaması yapılıp 10 bine de çıkarılabilir enflasyon rakamlarına bakılıp cumhurbaşkanının talimatı ile 9 bin 728 liraya çıkarılabilir. 12/16 şeklinde yanıt verdi. Muhtemelen eylül sonu ekim başı için zam durumu söz konusu olabilir” 13/16 EMEKLİ ZAMMINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK? 14/16
Halihazırda Temmuz ayında kök maaşlara yüzde 25’lik artış getiren hükümetin, Ekim ayında yapılacak ek zammı yalnızca en düşük emekli maaşına getirmesi bekleniyor.
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Seyyanen yaşanacak artıştan kök maaşı 7500 liranın üzerinde olan vatandaşların yararlanması beklenmezken, tüm emeklileri kapsayacak zammın Ocak ayında yapılacağı tahmin edilmekte.
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