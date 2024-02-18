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Dünyaca ünlü yıldız Türk fenomenle

Dünyaca ünlü yıldız Türk fenomenle
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Şubat 2024 - 16:31

Eurovision’da adını dünyaya duyurmayı başaran Alexander Rybak, TikTok fenomeni ‘uzunmakarna’ olarak tanına fenomen Özgür Balakar ile beraber şarkı söyledi.

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