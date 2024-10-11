Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İstanbul’da trafiği kilitleyen kadın! Erkek sürücüleri böyle peşine taktı

İstanbul’da trafiği kilitleyen kadın! Erkek sürücüleri böyle peşine taktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
11 Ekim 2024 - 16:38

İstanbul Kadıköy’de bir kadının araç üzerinde yapmış olduğu dans şovu izlemek isteyen sürücülerin yavaşlaması sonrası trafikte aksamalar yaşandı.

Son dönemlerde trafikte kaydedilen ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer İstanbul Kadıköy… Görüntülerde trafikte seyir halindeki üstü açık araçtaki kadının dans figürleri sergilediği görülüyor. Buraya kadar her şey normal… Ancak dans eden kadını izlemek isteyen diğer sürücülerin yavaşlaması akıcı yolda trafiğin aksamasına neden oldu.

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına “Kazasız belasız bitmesi iyi olmuş”, “Hiç mi dans eden insan görmemişler”, “Müstehcenlik suçundan işlem yapılacak mı?” şeklinde yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika: Bartın’da şiddetli deprem (11 Ekim 2024)Son dakika: Bartın’da şiddetli deprem (11 Ekim 2024)
Diyarbakır Valisi Zorluoğlu’ndan Narin Güran açıklaması! Soruşturmadaki savcı detayı dikkat çektiDiyarbakır Valisi Zorluoğlu’ndan Narin Güran açıklaması! Soruşturmadaki savcı detayı dikkat çekti
Adnan Oktar: Filistin’de olanları 15 gün içinde durdururumAdnan Oktar: Filistin’de olanları 15 gün içinde durdururum
YouTube’da en çok izlenen gazeteciler belli oldu! İşte Eylül ayının reyting şampiyonu…YouTube’da en çok izlenen gazeteciler belli oldu! İşte Eylül ayının reyting şampiyonu…
İstanbul’da eşini öldürüp kendini ihbar ettiİstanbul’da eşini öldürüp kendini ihbar etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Ağlama sen’ sürprizi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika savunma sanayii mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
8 yaşındaki kız çocuğu ipte asılı halde bulunmuştu! İntihar dediler, istismar çıktı… Gülben Ergen: Çocuğa ne yaptınız?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika: Bartın’da şiddetli deprem (11 Ekim 2024)
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbakır Valisi Zorluoğlu’ndan Narin Güran açıklaması! Soruşturmadaki savcı detayı dikkat çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meclis karıştı milletvekilleri birbirine girdi: Konuşma! Karşıma çık lan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da trafiği kilitleyen kadın! Erkek sürücüleri böyle peşine taktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Fatih Altaylı’ya yanıt! ‘Sen zaten AK Parti’ye çalışıyorsun…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adnan Oktar: Filistin’de olanları 15 gün içinde durdururum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası’nın anketi sonrası maaş tablosu değişti! Kim, ne kadar maaş alacak?
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika savunma sanayii mesajıEkim 11, 2024-5:05 pm
Son dakika: Bartın’da şiddetli deprem (11 Ekim 2024)Ekim 11, 2024-4:47 pm
Diyarbakır Valisi Zorluoğlu’ndan Narin Güran açıklaması! Soruşturmadaki savcı detayı dikkat çektiEkim 11, 2024-4:43 pm
Meclis karıştı milletvekilleri birbirine girdi: Konuşma! Karşıma çık lanEkim 11, 2024-4:42 pm
Galatasaray aşka geldi! 3 isim barıştıEkim 11, 2024-2:45 pm
Başakşehir’de bir kişi elinde bıçakla okula girmeye çalıştı! Rastgele insanlara saldırdı, 3 kişiyi yaraladıEkim 11, 2024-2:40 pm
Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı bu akşam görülecekEkim 11, 2024-2:32 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !