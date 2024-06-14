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Ali Yerlikaya’dan gündüz kuşağına sert tepki! “Hiç hoşlanmıyorum…”

Ali Yerlikaya’dan gündüz kuşağına sert tepki! “Hiç hoşlanmıyorum…”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Haziran 2024 - 17:39
Gündüz kuşağı olarak adlandıran televizyon programlarında her gün cinayet, aldatma, şiddet, dolandırıcılık gibi hassas konular ele alınıyor. İzleyicilerin de dikkatini çekmesiyle bu programların sayısı son zamanlarda daha da arttı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan bu programlara tepki geldi. İşlenilen konuların basın özgürlüğüyle alakası olmadığını belirten Yerlikaya, ‘O yayınlardan hoşlanmıyorum’ ifadelerini kullandı.

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