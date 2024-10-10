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CHP’nin Ekrem İmamoğlu planı ortaya çıktı! ‘Siyasi yasak’ kararı alınırsa…

CHP’nin Ekrem İmamoğlu planı ortaya çıktı! ‘Siyasi yasak’ kararı alınırsa…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2024 - 11:37

CHP, Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen “ahmak” davasına karşı hem hukuki hem de siyasi olmak üzere iki boyutlu bir çalışma yapmayı planlıyor.

CHP, Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen “ahmak” davasına karşı hem hukuki hem de siyasi olmak üzere iki boyutlu bir çalışma yapmayı planlıyor. Bu kapsamda öncelikli olarak İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilk aday olduğu 2019 seçimlerinden bu yana hakkında açılan tüm soruşturma ve davalar listelenerek, “yargısal taciz dosyası” hazırlandı. CHP heyeti, muhalefet partilerinin temsilcilerine kararın İmamoğlu aleyhine çıkması halinde parti olarak planladıkları eylem ve etkinlikler hakkında da bilgi verdi. Böyle bir durumda çok hızlı bir biçimde İstanbul’da büyük bir miting organize edileceği ve her ilde adalet talepli etkinlik ve eylemler yapılacağı kaydedildi.

Gazeteduvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezasının yanı sıra siyasi yasak istenen davayla ilgili stratejisini netleştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin İmamoğlu’nun da katılımıyla bir dizi toplantı yapan CHP yönetimi, İstinaf sürecinde olan dava sonuçlanmadan önce ve sonuçlandıktan sonra atacağı adımları belirledi.

Bu kapsamda öncelikli olarak İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilk aday olduğu 2019 seçimlerinden bu yana hakkında açılan tüm soruşturma ve davalar listelendi. Aralarında Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine yaptığı ziyarette elleri arkasında yürüdüğü gerekçesi ile başlatılan soruşturmadan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki ihalelerle ilgili yıllar sonra başlatılan soruşturma ve davalar bir araya getirilerek “yargısal taciz dosyası” hazırlandı. Dosyada İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen “ahmak” davasının da yaklaşık 6 yılı bulan seyri tüm detayları ile yer aldı.

TÜRKİYE VE DÜNYA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

CHP, davaya karşı hem hukuki hem de siyasi olmak üzere iki boyutlu bir çalışma yapacak. Davanın İstinaf’ta onanması durumunda Yargıtay süreci başlatılacak. Yargıtay’a kapsamlı bir itiraz başvurusu yapılacak. Hazırlanan “yargısal taciz dosyası” ise yurt içinde ve dışında bulunan ilgili kurumlara, siyasi partilere ve kişilere gönderilecek. Siyasi yönden kararın hukuksuzluğu anlatılacak, kamuoyu baskısı oluşturulacak.

İmamoğlu’nun hukuk ekibi ve CHP yönetiminin siyasi yasak ihtimaline karşı çok yönlü stratejiler, farklı senaryolar üzerinde çalıştığı kaydedilirken, Türkiye kamuoyunu ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için farklı planlamalar yapıldığı belirtildi.

MUHALEFET TURU

Çalışma kapsamında CHP yöneticileri bir heyet oluşturarak diğer muhalefet partilerine ziyaret başlattı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ilk olarak DEM Parti, İYİ Parti ve DEVA Partisi’ne giderek İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi halinde ortak nasıl bir tepki verilebileceğini istişare etti. Mevcut hukuk ortamı ve bu dava özelinde neler yapılabileceği, demokrasi mücadelesinin nasıl güçlendirilebileceği konuşuldu. Heyet önümüzdeki günlerde diğer partileri ziyarete de devam edecek.

KARAR ALEYHTE ÇIKARSA İSTANBUL’DA BÜYÜK MİTİNG YAPILACAK

CHP heyeti, muhalefet partilerinin temsilcilerine kararın İmamoğlu aleyhine çıkması halinde parti olarak planladıkları eylem ve etkinlikler hakkında da bilgi verdi. Böyle bir durumda çok hızlı bir biçimde İstanbul’da büyük bir miting organize edileceği ve her ilde adalet talepli etkinlik ve eylemler yapılacağı kaydedildi. Özel’in de büyük mitingin ardından çeşitli kentlerde mitingler düzenlemeye devam edeceği ve “hukuksuzluğu” anlatacağı ifade edildi.

İstinaf’tan olumsuz bir kararın çıkması durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet partilerinin tüm genel başkanlarını arayarak bizzat İstanbul’da düzenlenmesi beklenen mitinge davet edeceği ifade edildi.

1-2 HAFTA İÇİNDE KARARIN ÇIKMASI BEKLENİYOR

Davanın sonuçlanmasına ilişkin takvimin iktidarın siyasi planına göre netleşeceğini belirten parti kaynaklarına göre, yaklaşık 1.5 yıldır İstinaf’ta bekleyen dosya önümüzdeki 1-2 hafta içinde karara bağlanabilir.

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