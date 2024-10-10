CHP’nin Ekrem İmamoğlu planı ortaya çıktı! ‘Siyasi yasak’ kararı alınırsa…

CHP, Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen “ahmak” davasına karşı hem hukuki hem de siyasi olmak üzere iki boyutlu bir çalışma yapmayı planlıyor.

CHP, Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen “ahmak” davasına karşı hem hukuki hem de siyasi olmak üzere iki boyutlu bir çalışma yapmayı planlıyor. Bu kapsamda öncelikli olarak İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilk aday olduğu 2019 seçimlerinden bu yana hakkında açılan tüm soruşturma ve davalar listelenerek, “yargısal taciz dosyası” hazırlandı. CHP heyeti, muhalefet partilerinin temsilcilerine kararın İmamoğlu aleyhine çıkması halinde parti olarak planladıkları eylem ve etkinlikler hakkında da bilgi verdi. Böyle bir durumda çok hızlı bir biçimde İstanbul’da büyük bir miting organize edileceği ve her ilde adalet talepli etkinlik ve eylemler yapılacağı kaydedildi.

Gazeteduvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezasının yanı sıra siyasi yasak istenen davayla ilgili stratejisini netleştirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin İmamoğlu’nun da katılımıyla bir dizi toplantı yapan CHP yönetimi, İstinaf sürecinde olan dava sonuçlanmadan önce ve sonuçlandıktan sonra atacağı adımları belirledi.

Bu kapsamda öncelikli olarak İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ilk aday olduğu 2019 seçimlerinden bu yana hakkında açılan tüm soruşturma ve davalar listelendi. Aralarında Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine yaptığı ziyarette elleri arkasında yürüdüğü gerekçesi ile başlatılan soruşturmadan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki ihalelerle ilgili yıllar sonra başlatılan soruşturma ve davalar bir araya getirilerek “yargısal taciz dosyası” hazırlandı. Dosyada İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen “ahmak” davasının da yaklaşık 6 yılı bulan seyri tüm detayları ile yer aldı.

TÜRKİYE VE DÜNYA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

CHP, davaya karşı hem hukuki hem de siyasi olmak üzere iki boyutlu bir çalışma yapacak. Davanın İstinaf’ta onanması durumunda Yargıtay süreci başlatılacak. Yargıtay’a kapsamlı bir itiraz başvurusu yapılacak. Hazırlanan “yargısal taciz dosyası” ise yurt içinde ve dışında bulunan ilgili kurumlara, siyasi partilere ve kişilere gönderilecek. Siyasi yönden kararın hukuksuzluğu anlatılacak, kamuoyu baskısı oluşturulacak.

İmamoğlu’nun hukuk ekibi ve CHP yönetiminin siyasi yasak ihtimaline karşı çok yönlü stratejiler, farklı senaryolar üzerinde çalıştığı kaydedilirken, Türkiye kamuoyunu ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için farklı planlamalar yapıldığı belirtildi.