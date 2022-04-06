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Oğuzhan Uğur, Doğu Perinçek’i topa tuttu! “Bağnazlar! Alenen Rusçuluk yapıyorlar”

Oğuzhan Uğur, Doğu Perinçek’i topa tuttu! “Bağnazlar! Alenen Rusçuluk yapıyorlar”
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06 Nisan 2022 - 14:57

Kendisine ait YouTube kanalında babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile Rusya Ukrayna savaşını masaya yatıran Oğuzhan Uğur, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için “Alenen Rusçuluk yapıyor” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur, Youtube kanalı Babala TV‘de yayınlanan Mevzular’ın 52. bölümünde babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur ile Rusya-Ukrayna savaşını masaya yatırdı.

Hasan Atilla Uğur programda Rusya tarihine değinde, yapılan yanlış hamleler nedeniyle Rusların sürekli ağır bedeller ödediğini hatırlattı.

Oğuzhan Uğur, babasının bir dönem Genel Başkan Yardımcılığını yaptığı Vatan Partisi’ni ve Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ‘Rusçu’luk yaptıkları gerekçesiyle isim vermeden eleştirdi.

Uğur şunları şunları söyledi:

Oğuzhan Uğur, Doğu Perinçek'i topa tuttu! "Bağnazlar! Alenen Rusçuluk yapıyorlar"

“Bizim de kenarından, köşesinden geçtiğimiz partiler, bağnaz partiler, başındaki siyasetleri hiç değiştirmeyen partiler alenen Rusçuluk yapıyor. Bizim Rusçu da Amerikancı olmamız lazım, biz olmamız lazım.”

Babası Hasan Atilla Uğur ise, “Millici olmamız lazım” dedi.

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