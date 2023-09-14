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İYİ Parti seçimlerde 81 il için kararını verdi! Oy çokluğuyla alınan karar açıklandı

İYİ Parti seçimlerde 81 il için kararını verdi! Oy çokluğuyla alınan karar açıklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Eylül 2023 - 17:55

İYİ Parti, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde 81 ilden aday çıkaracak. İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı basın açıklamasında İYİ Parti’nin yerel seçim kararını duyurdu. Kürşad Zorlu, aldıkları kararın oy çokluğuyla alındığını da ifadelerine ekledi.

İyi Parti’de Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı devam ederken, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Zorlu, 2024’teki yerel seçimlerde İyi Parti’nin 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini söyledi.

81 İLDE KENDİ ADAYLARINI ÇIKARACAKLAR

Parti binasında basın mensuplarına seslenen Zorlu, “31 Mart 2024’e yapılacak seçimlerde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çevresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi. Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI”

“Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade şekilde aday tartışması meselesini ele alıyoruz.” diyen Zorlu, “Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Kararın oy çokluğuyla alındığını söyleyebiliriz. Kendi adaylarımızı belirleyerek toplumun karşısına çıktığımız kıskaç siyaseti son bulacaktır. GİK bizim nihai karar verme organımız, bu konularda genel başkanımız GİK’in görüşünü almadan asla hareket etmez.” ifadelerini kullandı.

AKŞENER SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir düğün törenine katılmak için Bursa’ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin olarak “Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

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