CHP, Tüm Başkanlarını Ankara’ya Topluyor: Gündem Yolsuzluk Operasyonları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde partili belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonların ardından önemli bir adım attı. CHP, Türkiye genelindeki tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da Ankara’daki Genel Merkez’e davet etti.

CHP Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıda, belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları masaya yatırılacak. Operasyonlar hakkında değerlendirmeler yapılacak ve belediye başkanlarının görüşleri alınacak.

Parti kurmayları, bu buluşmanın hem dayanışma göstergesi olması hem de izlenecek stratejinin belirlenmesi açısından kritik olduğunu belirtiyor. Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başta olmak üzere tüm CHP’li büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının katılması bekleniyor.

CHP, söz konusu operasyonları “siyasi baskı” olarak yorumlarken, bu toplantıyla birlikte kamuoyuna karşı birlik ve beraberlik mesajı vermeyi amaçlıyor.