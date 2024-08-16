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Euro Bölgesi’nde 22,3 milyar euroluk dış ticaret fazlası!

Euro Bölgesi’nde 22,3 milyar euroluk dış ticaret fazlası!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ağustos 2024 - 15:25

Euro Bölgesi haziran ayında 22,3 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi’nde ticaret fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Eurostat göre, AB’nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 212,3 milyar euro ithalatı ise yüzde 7,7 düşerek 191,4 milyar euro oldu.

AB’nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 20,9 milyar euro olarak belirlendi.

Euro Bölgesi’nde ise ihracat haziranda 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 gerileyerek 236,7 milyar avro, ithalat da yüzde 8,6 düşüşle 214,4 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası haziranda 22,3 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

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Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 44,6 milyar avro ile ABD, 28 milyar avro ile İngiltere, 19,1 milyar euro ile Çin, 15,4 milyar avro ile İsviçre ve 8,3 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 39,7 milyar euro ile Çin, 25,9 milyar avro ile ABD, 14,1 milyar euro ile İngiltere, 10,8 milyar euro ile İsviçre, 8,3 milyar euro ile Norveç ve 8 milyar euro ile Türkiye oldu.

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