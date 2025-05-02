ERDOĞAN-MELONİ ZİRVESİ YUNAN BASININDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma’da gerçekleştirdiği Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Görüşme sonrasında imzalanan 11 iş birliği anlaşması ve verilen mesajlar, Atina merkezli medya organlarında tartışmalı yorumlarla gündeme taşındı.

YUNAN MEDYASINDA MANŞET: “ERDOĞAN-MELONİ FLÖRTÜ”

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, zirveyi “Daha yakın iş birliği için Erdoğan-Meloni flörtü” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, İtalya’nın Türkiye’ye verdiği desteğin Avrupa siyaseti açısından önemli bir dönüşüm işareti olduğu ifade edilirken, bu yakınlaşmanın Yunanistan’da rahatsızlık yarattığına dikkat çekildi.

11 ALANDA STRATEJİK ANLAŞMA: TÜRKİYE-İTALYA İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

29 Nisan’da Roma’da gerçekleşen zirvede, Türkiye ve İtalya arasında savunma sanayiinden enerjiye, göç yönetiminden dijitalleşmeye kadar 11 alanda iş birliği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Meloni’nin başkanlık ettiği görüşmede, Akdeniz güvenliği ve Avrupa’daki stratejik dengelere dair açıklamalar da dikkat çekti.

PROTO THEMA: “KIBRIS YOK, DENİZ YETKİLERİ TÜRK TEZİNE YAKIN”

Yunan haber portalı Proto Thema, yayımlanan ortak bildirinin “tamamen Türk yanlısı” olduğunu öne sürdü. Haberde, bildiride Kıbrıs meselesine hiç yer verilmemesi ve İtalya’nın deniz yetki alanları konusunda Türkiye’nin tezlerine yakın tutum sergilemesi özellikle eleştirildi.

SKAI TV: “ERDOĞAN’IN TARTIŞMASIZ BAŞARISI”

Yunanistan’ın en çok izlenen televizyon kanallarından Skai, Erdoğan’ın zirvede diplomatik üstünlük sağladığını ifade ederek görüşmeyi “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tartışmasız başarısı” olarak değerlendirdi. Haberde, Meloni’nin Erdoğan’a Avrupa savunma sistemlerinde daha aktif bir rol önerdiği de vurgulandı.

İDISİS: “MELONİ, ERDOĞAN’A AVRUPA SAVUNMASI KAPILARINI AÇIYOR”

Bir diğer dikkat çeken yorum ise İdisis haber sitesinden geldi. Site, “Meloni, Erdoğan’a Avrupa savunması kapılarını açıyor” başlığını kullanarak, Türkiye’nin Avrupa’daki jeopolitik konumunun bu görüşmeyle daha da güçlendiğini iddia etti.

YUNANİSTAN’DAN ENDİŞE: TÜRKİYE-İTALYA YAKINLAŞMASI DERİNLEŞİYOR

Yunan basını genelinde zirveye dair oluşan ortak kanaat, Türkiye’nin Avrupa nezdindeki diplomatik etkisini artırdığı ve İtalya ile kurduğu yeni eksenin, Atina’nın dış politika çıkarlarına ters düştüğü yönünde oldu. Türkiye’nin özellikle Doğu Akdeniz politikalarında daha fazla destek bulmasının, Yunanistan’daki diplomatik çevrelerde dikkatle izlendiği vurgulandı.