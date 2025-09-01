Tuncay Meriç Cinayetinde Yeni Gelişme!

Eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi. Cinayetle bağlantılı 8 zanlı adliyeye sevk edilirken, Edirne’de bir kişi de saldırganı yurt dışına kaçırma girişiminden tutuklandı.

27 Ağustos’ta Çekmeköy’de bir kafede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tuncay Meriç’in cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayla ilgili 2’si çocuk olmak üzere 8 zanlı gözaltına alındı.

Suç Ağı Deşifre Edildi

Yapılan araştırmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Efe H. (17) olduğu tespit edildi. Zanlılar arasında cinayeti azmettiren kişilerin de bulunduğu, 1’i kadın 3 kişinin ise Efe H.’yi iki farklı araçla Edirne’ye kaçırırken yakalandığı öğrenildi. Öte yandan, Edirne’de yapılan operasyonda, saldırganı yurt dışına kaçırma girişiminde yer aldığı belirlenen bir kişi de tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Efe H.’nin, ilk beyanında “Beni birisi arayıp işi söyledi. Dediği kişiyle buluştum, silahı alıp olayı gerçekleştirdim” şeklinde konuştuğu iddia edildi. Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.