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CEYDA ATEŞ, DONALD TRUMP’IN EVİNDE GÖRÜLDÜ!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Bir döneme damgasını vuran Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakteriyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, ekranlardan uzak bir yaşam sürerken, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Evlendikten sonra ülkeyi terk eden Ateş, Amerika’ya yerleşmişti. Şimdilerde ise eşi Buğra Toplusoy ile birlikte sakin bir hayat sürdüğü biliniyor.

Ceyda Ateş’in Donald Trump’ın Evindeki Davet
Ceyda Ateş ve eşi, son olarak Donald Trump’ın Palm Beach’teki malikanesinde düzenlenen bir davete katıldılar. Sosyal medya hesabından davetten fotoğraflar paylaşan Ateş, “ABD Başkanı Donald Trump’ın evindeki davetten fotolar” şeklinde bir açıklama yaptı. Çiftin bu paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Ekranlardan Uzak Bir Yaşam
Hande karakteriyle tanınan Ceyda Ateş, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürerken, eşi ile birlikte sosyal medyada paylaştıkları videolarla adından söz ettiriyor. Ateş’in Trump’ın evindeki davetle ilgili yaptığı paylaşımlar, onun hayatındaki lüks yaşamı gözler önüne serdi.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

CEYDA ATEŞ, DONALD TRUMP’IN EVİNDE GÖRÜLDÜ!
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