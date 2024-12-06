ANAKARALI TURGUT’TAN KÖTÜ HABER: AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Akciğer kanseriyle bir süredir mücadele eden ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, entübe edilmişti. 61 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu kötüye gitmeye devam ediyor.
- Akciğer Kanseri Tanısı: Ankaralı Turgut’un, akciğer kanseri olduğu ve hastalığın karaciğere kadar yayıldığı öğrenilmişti.
- Entübe Edildi: 5 Kasım’da Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne entübe edilen şarkıcının sağlık durumu stabildi, ancak son yapılan açıklamaya göre kötüleşti.
- Kızı Eylem Boran’ın Açıklaması: Kızı Eylem Boran, “Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor ‘durumu kötüye gidiyor’ dedi. Umutlarım tükeniyor” diyerek duygusal bir paylaşımda bulundu.
- Maddi Zorluklar: Ankaralı Turgut, tedavi için gerekli olan akıllı ilaç tedavisine maddi zorluklar nedeniyle başlayamamıştı.
- Müzikal Kariyer: 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalmaya başlayan Ankaralı Turgut, 1994’te profesyonel müzik kariyerine İstanbul’da başlamış ve başarılı albümler yapmıştır.
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