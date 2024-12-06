  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. ANAKARALI TURGUT’TAN KÖTÜ HABER: AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

ANAKARALI TURGUT’TAN KÖTÜ HABER: AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
0
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Akciğer kanseriyle bir süredir mücadele eden ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, entübe edilmişti. 61 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu kötüye gitmeye devam ediyor.

  • Akciğer Kanseri Tanısı: Ankaralı Turgut’un, akciğer kanseri olduğu ve hastalığın karaciğere kadar yayıldığı öğrenilmişti.
  • Entübe Edildi: 5 Kasım’da Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne entübe edilen şarkıcının sağlık durumu stabildi, ancak son yapılan açıklamaya göre kötüleşti.
  • Kızı Eylem Boran’ın Açıklaması: Kızı Eylem Boran, “Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor ‘durumu kötüye gidiyor’ dedi. Umutlarım tükeniyor” diyerek duygusal bir paylaşımda bulundu.
  • Maddi Zorluklar: Ankaralı Turgut, tedavi için gerekli olan akıllı ilaç tedavisine maddi zorluklar nedeniyle başlayamamıştı.
  • Müzikal Kariyer: 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalmaya başlayan Ankaralı Turgut, 1994’te profesyonel müzik kariyerine İstanbul’da başlamış ve başarılı albümler yapmıştır.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr

ANAKARALI TURGUT’TAN KÖTÜ HABER: AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp