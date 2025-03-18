ŞÜKRAN OVALI’DAN CANER ERKİN İTİRAFI: “BENİ FUTBOLDAN SOĞUTTU”

Eyüpspor’da forma giyen ünlü futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı’nın mutlu evliliği, son yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. 2 Ocak 2017’de Roma’da dünyaevine giren ünlü çift, 2018 yılında Mihran Ela adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

ŞÜKRAN OVALI’DAN CANER ERKİN’İN FUTBOLCUNUN DÜNYASINA SAMİMİ BİR BAKIŞ

Şükran Ovalı, son olarak “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında eşi Caner Erkin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Samimi itiraflarıyla dikkat çeken Ovalı, Caner’le olan ilişkisini ve futbol dünyasındaki tecrübelerini paylaştı.

Ovalı, “Anne olduktan sonra, birey olduğumu hissettim. Kararsızlığım sinir bozucu hale gelmişti. Ancak Caner’den sonra futbol izlememeye başladım, futbolu soğudum.” şeklinde duygularını dile getirdi.

“CANER’E EVDEN ÇIKARKEN ANNEANNE GİBİ YORUMLAR YAPIYORDUM”

Futbolcu Caner Erkin hakkında ilginç bir itirafta bulunan Şükran Ovalı, “Caner ya, Allah’ım. Caner’e evden çıkarken ‘Arkadaşlarınla güzel güzel topunu oyna. Hakemleri rahat bırak’ dediğimi biliyorum. Hep kavga ettiği için tanımadan önce, ‘Bu ne çirkef?’ diye düşünüyordum. Şimdi çocuğumun babası olduktan sonra, ‘Aslında hiç öyle biri değil’ diyorum.” şeklinde konuştu.

“FUTBOL DÜNYASI VE CANER’İN OYNAMADIĞI DÖNEM”

Şükran Ovalı, Caner’in Inter’deki zor zamanlarını da hatırlattı. “Caner sinir oluyordu çünkü oynatılmıyordu. Biz yeni tanışıyorduk, ona ‘Oynatmayınca paranızı mı alamıyorsunuz?’ demiştim. ‘Hayır’ dedi. ‘Niye sinirleniyorsun? Benim param yatsa, sete çağırmasalar olur’ dedim. ‘Ben öyle kenarda bekleyemem’ dedi. Ama ‘George Clooney komşun’ demiştim, o da çok üzülmüştü.” diyerek o dönemdeki duygularını paylaştı.

“FENERBAHÇE’DEN SONRA BEŞİKTAŞ’A GİTMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ”

Caner Erkin’in Fenerbahçe’ye dönme isteğini de hatırlatan Şükran Ovalı, “Caner, Aziz Yıldırım’ı arayıp, ‘Ben evime geri dönmek istiyorum, ne para ne başka bir şey konuşmak istemiyorum’ dedi ama almadılar. Sonra Beşiktaş’a imza attı. Tabii ki orada tepkimi gösterdim, ağladım. Ama çok mutlu oldum.” dedi.

FUTBOLU ARTIK SEVMİYOR

Özetle, Şükran Ovalı, Caner’in futbol dünyasında yaşadığı zorluklar ve futbolun kendisi üzerindeki etkisiyle ilgili hislerini samimi bir şekilde dile getirdi. Artık futbolu izlememeye başladığını söyleyen Ovalı, futbolun onun için başka bir anlam kazandığını ve Caner’in dünyasına duyduğu hayal kırıklığını paylaştı.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/