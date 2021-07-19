Çeşme Hâkimiyim Dedi, Savcı ile Evlendi; Şimdi Tutuklu

Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir’in oyunu HSK’nın atama listesiyle son buldu.

Savcı Alper Tunçer, HSK’yı arayarak eşinin adının atama listesinde yer almadığını, bir yanlışlık olup olmadığını sordu. HSK’dan kendisine herhangi bir yanlışlık olmadığını, Zeliha Özdemir’in artık kayıtlarda farklı bir soy isimle yer aldığı cevabıyla karşılaştı.

Sahte hâkim olan eşinin sicilini kullandığı gerçek hakim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soyismi değişmişti. Savcı Tunçer’in ihbarı sonrası sahte hâkim Özdemir Antalya’da gözaltına alındı. Özdemir, 16 Temmuz’da sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunçer ise sahte kimlikli eşine bir de boşanma davası açtı.

Özdemir hakkında, “Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme” gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.