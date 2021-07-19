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Çeşme Hâkimiyim Dedi, Savcı ile Evlendi; Şimdi Tutuklu

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Çeşme Hâkimiyim Dedi, Savcı ile Evlendi; Şimdi Tutuklu
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19 Temmuz 2021 - 11:48
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Kendisi ile aynı isimde bir hâkim olduğunu öğrenen Zeliha Özdemir, sahte kimlik çıkartarak kendisini hâkim olarak tanıttı. Sahte hâkimliğin tadını çıkartan Özdemir, bununla da yetinmeyerek bir savcı ile evlendi. Sahte hâkimin akıllara durgunluk veren oyununu bozan ise 3 yılın ardından eşi oldu.

Sabah’ın haberine göre Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu Zeliha Özdemir, ailesine ve çevresindekilere Hukuk Fakültesi’nde okuduğunu söylüyordu.

İddiaya göre 2017’de internette gezindiği sırada adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği bir hâkimin Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan atama listesindeki bir şehirde görevlendirildiğini fark etti.

Spor salonuna yazıldı, indirimli kasko yaptırdı

Gördükleri sonrasında şeytani bir plan yapan Özdemir, sahte hâkimsavcı kimlik kartı bastırdı. Kimliğe, aynı isimdeki hâkimin sicil numarasını ekleyip kendi fotoğrafını yapıştırdı. Sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırdı, sahibi olduğu aracı için kasko indiriminden faydalandı.

Adliyeye gidip ‘Çeşme hâkimiyim’ demiş

Antalya Adliyesi’ne giderek önce müstakbel kocasına, ardından sözde meslektaşlarına kendisini Çeşme hâkimi olarak tanıtan kadın, geçici olarak Antalya’da HSK müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığını söylüyordu.

Özdemir, yalanlarıyla hâkim olduğuna inandırdığı Antalya Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile evlendi. Gerçek hâkim- Zeliha Özdemir ise Ceza Mahkemesi hâkimiydi. Evlenip Tunçer soyismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuuatını tartışıp bir çok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu.

Yalanına kendisi de inanmaya başlamış

Geçtiğimiz 5 Nisan günü Antalya Havaalanı’ndan gelirken hazırladığı sahte kimliği çantasında bulamayan Özdemir, sahte kimliğin verdiği gerçekçiliğe o kadar kendini kaptırmıştı ki, havaalanı polis merkezi amirliğine başvurarak kimliğini kaybettiğine dair başvuruda bulundu. Ancak bir saat sonra kimliğinin sahte olduğunu hatırlayıp başvurusunu geri çekti.

Oyun, HSK’nın atama listesiyle son buldu

Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir’in oyunu HSK’nın atama listesiyle son buldu.

Savcı Alper Tunçer, HSK’yı arayarak eşinin adının atama listesinde yer almadığını, bir yanlışlık olup olmadığını sordu. HSK’dan kendisine herhangi bir yanlışlık olmadığını, Zeliha Özdemir’in artık kayıtlarda farklı bir soy isimle yer aldığı cevabıyla karşılaştı.

Sahte hâkim olan eşinin sicilini kullandığı gerçek hakim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soyismi değişmişti. Savcı Tunçer’in ihbarı sonrası sahte hâkim Özdemir Antalya’da gözaltına alındı. Özdemir, 16 Temmuz’da sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunçer ise sahte kimlikli eşine bir de boşanma davası açtı.

Özdemir hakkında, “Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme” gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.

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