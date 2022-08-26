30 Ağustos Zafer Bayramı’na sayılı günler kala resmi tatil açıklamaları araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar her sene milli bayramları büyük bir heyecanla bekliyorlar. Yurt genelinde günün anlam ve önemine uygun kutlamalar yapılıyor. Peki, 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatilinde son durum
29 Ağustos’un tatil olup olmadığı merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 30 Ağustos tarihinde Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferle sonuçlandı. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur.
29 AĞUSTOS TATİL Mİ?
30 Ağustos günü, Türkiye’de resmî tatildir. 29 Ağustos’ta ise resmi tatil olmayacak. 30 Ağustos bu sene Salı gününe denk geliyor.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.
Zafer Bayramı törenleri aşağıdaki şekilde uygulanır:
a) Başkentte Zafer Bayramı törenleri:
1) Anıtkabir’e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulur ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.
2) Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir.
3) Cumhurbaşkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır.
4) İstiklal Marşı ile birlikte bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.
5) Zafer Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir.
3/3
b) Başkent dışında Zafer Bayramı törenleri:
1) Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri (…) ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, (…) belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.
2) Mülki idare amiri beraberinde (…) belediye başkanı olduğu halde tebrikatı, ekli sayılı listede yer alan sıraya göre makamında kabul eder.
3) Mülki idare amiri tarafından, beraberinde (…) belediye başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir. 4) Tören geçişi mülki idare amiri (…) ve belediye başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır.
5) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.
6) Zafer Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir.