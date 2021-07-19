Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Yeğeni Kazakistan’a Müşavir Olarak Atandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın halasının oğlu olduğu öğrenilen Neşet Bodur, Kazakistan Nur-Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’ne getirildi.

Nisan da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kazakistan’daki göreve atanan kuzen Bodur, bu ülkeye giderek görevine başladı. Bodur’un bu görevden yaklaşık 7 bin Euro (70 bin lira) maaş alacağı öne sürüldü.

“Uzaktan akrabam olur”

Diyanet, konuyla ilgili sorularımızı yanıtsız bırakırken Bodur, “Başkan Bey uzaktan akrabam olur ama atanmamla bunun bir alakası yok. Ben çok uzun yıllardır Diyanet personeliyim. Torpille, kayırmacılıkla değil liyakatle görev aldım. Ben 35 yıldır Başkanlığımızın değişik kurumlarında görev yapıyorum. Alanında uzman ve doktorası olan, bu tırnaklarıyla kazı kazıya müezzinlikten bugüne gelen, hatta 1997 yılındaki yurt dışı sınavını birincilikle kazanarak giden bir adamım.”