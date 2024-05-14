Edirne merkezli “Mahzen-44” operasyonu: Metin Singer liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi

Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen “MAHZEN-44” operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyona ait detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli üç ilde düzenlenen “Mahzen-44” operasyonunda, Metin Singer’in liderliğindeki organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda örgüt lideri de dahil olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız,” dedi.
Edirne Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Edirne merkezli İstanbul ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin şu suçları işledikleri tespit edildi:
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak
Kasten Öldürmeye Teşebbüs
Yağma
Kundaklama
Kasten Yaralama
Araç Kurşunlama
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
6136 Sayılı Kanuna Muhalefet
Tehdit ve Mala Zarar Verme
Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, dokuz adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici alet ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Edirne Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, “Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle,” ifadelerini kullandı.