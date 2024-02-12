Aylin Coşkun, Sinan Akçıl’ı hedef aldı: Şarkı için benden 10 bin dolar alıp paramın üstüne yattı

Sanatçı Aylin Coşkun, Sinan Akçıl’ın yıllar önce kendisinden şarkı karşılığında 10 bin dolar aldığını ancak beste vermediğini söyleyerek sitem etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk olan Aylin Coşkun, Sinan Akçıl‘ın yıllar önce kendisinden 10 bin dolar aldığını ancak şarkı vermediğini söyledi.

“ARKADAŞ SENİ TOKAT MANYAĞI YAPARIM”

Canlı yayında müzik sektörü hakkında konuşan Aylin Coşkun, “Müzik dünyasında bazı dolandırıcılar var. Şarkı için 10 bin dolar vermiştim zamanında yapmadıkları gibi bir de pişkin pişkin dolaşıyorlar” sözleri hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “İsim vermeyeceğim hepsi arkadaşım. Bunu herkes bilir, bizim piyasada yılladır şarkı almak 10 bin dolar. Ben o dönem parayı TL’ye çevirerek vermiştim. Karşılığında şarkımı alamadığım için ya şarkımı verin ya da paramı verin diyorum. Söylediğimizde ‘Biz öyle bir para almadık’ diyorlar. Ya arkadaş seni vallahi tokat manyağı yaparım.”

“SİNAN AKÇIL PARAMIN ÜSTÜNE YATTI”

“Şarkımı ya da paramı vermezlerse şahitler huzurunda dava açacağım. Bu dolandırıcılığa girer, ayıptır ya. 5-6 yıldır duruyor o para. Sinan Akçıl benden paramı alıp şarkımı vermedi. Paramın ve şarkının üstüne yattı. O da bir açıklamasında ‘Aylin’i üzmüşüm, halledeceğiz’ dedi ama bir şey yapmadı.”