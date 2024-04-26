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Cem Yılmaz’dan Hasan Can Kaya’ya gönderme! Meslektaşına laf çarptı

Cem Yılmaz’dan Hasan Can Kaya’ya gönderme! Meslektaşına laf çarptı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Nisan 2024 - 10:03
Gösterisinin biletleri aylar önce tükenen Cem Yılmaz, özel hayatı ve esprileriyle gündemden düşmüyor. Ünlülere yaptığı göndermelerle izleyenleri kahkahaya boğan komedyen bu kez Hasan Can Kaya’yı hedef aldı. Seyircilerinden biri “Sizin için Gebze’den geldik” deyince konuyu hemen ‘Konuşanlar’ programına bağlayan Yılmaz, meslektaşına göndermede bulundu. İşte detaylar…

Cem Yılmaz'dan Hasan Can Kaya'ya gönderme! Meslektaşına laf çarptı - Sayfa 1

4 yıl aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen Cem Yılmaz, yaptığı göndermelerle gündemden düşmüyor.

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Cem Yılmaz'dan Hasan Can Kaya'ya gönderme! Meslektaşına laf çarptı - Sayfa 2

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya sosyal medyadan imalı göndermeler yaptığı söylenen Yılmaz’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Eleştirilerden rahatsız olan Cem Yılmaz, sosyal medyadan kendini eleştirenlere sert çıkışlarda bulundu.

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Cem Yılmaz'dan Hasan Can Kaya'ya gönderme! Meslektaşına laf çarptı - Sayfa 3

Bu olayların yanı sıra sosyal medyayı son zamanlarda aktif kullanan ünlü komedyen, biletleri yok satan gösterisinden sızan esprilere sitemiyle de gündemdeydi.

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Cem Yılmaz'dan Hasan Can Kaya'ya gönderme! Meslektaşına laf çarptı - Sayfa 4

HASAN CAN KAYA’YA GÖNDERME!
Seyircilerinden biri “Sizin için Gebze’den geldik” deyince konuyu hemen ‘Konuşanlar’ programına bağlayan Cem Yılmaz, “Hasan Can Kaya’nın gösterileri ertelendi.” dedi.

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Cem Yılmaz'dan Hasan Can Kaya'ya gönderme! Meslektaşına laf çarptı - Sayfa 5

Ardından, Hasan Can Kaya’nın küfürlü konuşmasına değinen Yılmaz, “O böyle konuşuyor ya böyle ‘naber ak, iyi sen ak’, siz de Gebze’den gelin tamam mı a*k?” diyerek meslektaşına laf attı!

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